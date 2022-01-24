Kripto para piyasası altüst oldu! Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

Kripto para birimi Bitcoin, "Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye"ye geriledi.
BİTCOİN'DE 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte 32 bin dolar seviyelerine kadar inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü.
Öne çıkan bir diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde düşüş göstererek 2 bin 160 dolara kadar indi.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
Analistler, kripto para piyasalarındaki satış baskısında Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ile Fed'in para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatında bölgede artan gerilime karşı NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve gemileri gönderileceğini açıkladı.