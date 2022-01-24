Kripto para piyasası altüst oldu! Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

Kripto para birimi Bitcoin, "Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye"ye geriledi.

BİTCOİN'DE 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte 32 bin dolar seviyelerine kadar inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Öne çıkan bir diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde düşüş göstererek 2 bin 160 dolara kadar indi.