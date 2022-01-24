Emeklilikte Yaşa Takılanlara yıl ve prim payesi! 25 Ocak EYT son dakika bugün ne oldu 2022: 40 yaş ve üstü için...

25 Ocak EYT bugün son dakika haberleri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında yüzbinlerce vatandaş son çalışmaları dört gözle bekliyor. EYT ile ilgili öne çıkan formüllerden birisi de yıl ve prim olarak önümüze çıkıyor. Primini ve yılını tamamlayanlar bu kapsama alınacak. Bu kişiler ise belli şartlarla emekli olabilecek. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için SSK'lılarda yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor. Peki, 25 Ocak EYT son dakika bugün ne oldu 2022? EYT ne zaman çıkacak? İşte tüm merak edilenler ve formüller...
Yüzbinlerce vatandaş Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak çalışmaları dört gözle bekliyor. Genel olarak EYT olarak ifade edilen kesim 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yıl ve prim şartını tamamlamış ve yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor.
Ancak farklı kurumlarda çalışmaların olması, bazı sigortalıların prim bazılarının yıl şartını tamamlamamış bulunması çalışmaları zorlaştırıyor. Bu konuda daha önce değişik formüller üzerinde durulmuştu.
Sadece prim ve yılı doldurmak yeterli denilirken, bir başka formülde belli bir yaşın da doldurulmuş olması gündeme gelmişti. Yine yaş şartını doldurulmasına kalan süreye göre belli oranlarda maaş indirimi yapılması şeklinde uygulanan Almanya ve Finlandiya modelleri de tartışılmıştı.
Ayrıca kademeli emeklilik ve kısmi emeklilik de konuşulmuştu.