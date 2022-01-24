2022 mazot gübre desteği kaç TL? Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte 2022 ödeme takvimi!

2022 mazot gübre desteği hakkında araştırmalar hız kazandı. Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi. Peki, 2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek Ziraat Bankası? <a href="/haberleri/2022-mazot-gubre-destegi-kac-tl" class="">2022 mazot gübre desteği kaç TL? İşte merak edilenler!
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çiftçilerin hesaplarına yatırılan destek ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...
ÇİFTÇİLERE MAZOT DESTEĞİ KAÇ TL 2022?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.