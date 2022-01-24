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    Gıdaya KDV indirimi! Fiyat etiketlerine yansıyacak

    Meyve ve sebzede tarladan çıkış ile perakende satışı arasındaki oran dengesizliğinin yapılacak düzenleme ile giderilmesi hedefleniyor. Gelir İdaresi, sektör temsilcileriyle bir araya geldi; KDV’nin gıda ve bebek mamasında tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı.

    Hazal Ateş
    Gıdaya KDV indirimi

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nca KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindi. KDV indirimi doğrudan vatandaşın cebine yansırken; üreticileri ve ticaret yapanları da rahatlatacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda odalar, sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda; peynir, yağ, süt, et, yumurta gibi temel gıda ürünleri ve bebek maması ile hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı.



    ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
    Yeni sistemde birkaç alternatif bulunuyor. KDV'nin sadeleştirilmesi, istisnalar, indirimler ve iade süreçlerine ilişkin çalışma hız kazandı. Öncelikle üzerinde durulan konu KDV'nin düşürülmesi, temel ihtiyaçlarda da sıfırlanması yönünde. Gıda, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarda KDV oranlarında yapılacak düzenlemeyle fiyat etiketlerinde düşüş sağlanması hedefleniyor.

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    Haberler Ekonomi Gıdaya KDV indirimi! Fiyat etiketlerine yansıyacak
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