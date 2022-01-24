Gıdaya KDV indirimi! Fiyat etiketlerine yansıyacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindi. KDV indirimi doğrudan vatandaşın cebine yansırken; üreticileri ve ticaret yapanları da rahatlatacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda odalar, sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda; peynir, yağ, süt, et, yumurta gibi temel gıda ürünleri ve bebek maması ile hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı.