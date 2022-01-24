Gıdaya KDV indirimi! Fiyat etiketlerine yansıyacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindi. KDV indirimi doğrudan vatandaşın cebine yansırken; üreticileri ve ticaret yapanları da rahatlatacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda odalar, sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda; peynir, yağ, süt, et, yumurta gibi temel gıda ürünleri ve bebek maması ile hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı.
ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
Yeni sistemde birkaç alternatif bulunuyor. KDV'nin sadeleştirilmesi, istisnalar, indirimler ve iade süreçlerine ilişkin çalışma hız kazandı. Öncelikle üzerinde durulan konu KDV'nin düşürülmesi, temel ihtiyaçlarda da sıfırlanması yönünde. Gıda, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarda KDV oranlarında yapılacak düzenlemeyle fiyat etiketlerinde düşüş sağlanması hedefleniyor.