e-Devlet 1100 TL yardım başvurusu 2022'de devam ediyor mu? Pandemi sosyal destek 4. faz ödemeleri ne zaman?

1100 TL e-Devlet pandemi yardımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Pandemi sosyal destek 4. faz ödemeleri ne zaman? Pandemi sosyal destek yardımı almak isteyen vatandaşlar, 1100 TL pandemi yardım başvurusunu nasıl yapabileceğini merak ediyor. İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun 2022'de ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Peki, Pandemi sosyal destek 4. faz ödemeleri başladı mı? e-Devlet 1100 TL yardım başvurusu 2022'de devam ediyor mu? İşte merak edilenler....
1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU 2021
Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
1100 TL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.