24 Ocak altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sabah ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Hafta içi piyasaların açılmasıyla birlikte altındaki son durum öğrenilmek isteniyor, bozdurmak ya da yatırım olarak almak isteyenler için güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.