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    • Ekonomi
    • 24.01.2022 06:34
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    • 24.01.2022 06:38
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    24 Ocak altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor?

    24 Ocak altın fiyatları ne kadar? Yeni haftanın ilk gününde sabah saatlerinden buy ana piyasalardaki son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Hafta sonu serbest piyasasının sona ermesinin ardından yeni işlem gününde fiyatların ne yönde olduğu, yükseliş mi yoksa düşüşe mi geçtiği merak konusu oldu. Bugün kuyumculara giderek yatırım ya da hediye amaçlı altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşlar Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor öğrenmek istiyor. Peki 1 gram altın kaç TL? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    24 Ocak altın fiyatları ne kadar?

    24 Ocak altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sabah ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Hafta içi piyasaların açılmasıyla birlikte altındaki son durum öğrenilmek isteniyor, bozdurmak ya da yatırım olarak almak isteyenler için güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

    24 OCAK PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 794,30

    Gram altın satış: 794,46

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.285,00

    Çeyrek altın satış: 1.315,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.569,00

    Yarım altın satış: 2.630,00

        ALTIN (ONS) NE KADAR?

        ONS altın alış: 1.835,96 $

        ONS altın satış: 1.836,32 $

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.264,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.343,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 718,44

        22 ayar bilezik satış: 745,77

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda Cuma günü saat 18.35 itibarıyla 1.835,2 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 792 bin 500 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3926 lira, satışta 13,4463 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,4337 lira, satışta 13,4875 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3560, dolar/yen paritesi de 113,7 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 87,9 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 24 Ocak altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor?
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