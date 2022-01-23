24 Ocak altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sabah ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Hafta içi piyasaların açılmasıyla birlikte altındaki son durum öğrenilmek isteniyor, bozdurmak ya da yatırım olarak almak isteyenler için güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.
24 OCAK PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 794,30
Gram altın satış: 794,46
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.285,00
Çeyrek altın satış: 1.315,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.569,00
Yarım altın satış: 2.630,00