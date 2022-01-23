Dar gelirli ailelere ödeme yapılacak! Elektrik desteği yardımı nasıl alınır? 2022 elektrik faturası desteği başvuru şartları…

Elektrik desteği yardımı nasıl alınır? Dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından karşılıksız destekler verilmeye devam ediyor. 2022 yılında dikkat çeken ve yoğun ilgi gören yardımlar arasında elektrik desteği yer alıyor ve kimlerin, nereden, nasıl başvuru yapabilecekleri merak konusu oluyor. Kabine Toplantısı sonrasında konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 elektrik faturası desteğinin ne kadar olduğunu da duyurdu. Peki başvuru şartları nelerdir?
ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor.
Evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağılı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor. Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi;
"Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz.