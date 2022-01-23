Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.01.2022 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2022 06:59
    ABONE OL

    Dolar fiyatı ne kadar? 24 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan alıcı buluyor?

    Dolar fiyatı ne kadar? Haftanın yeni günüde sabahın erken saatlerinde tüm illerden vatandaşlar döviz piyasasındaki son gelişmeleri araştırmaya başladı. Hafta sonu serbest piyasanın ardından yükseliş mi düşüş mü olduğunu öğrenmek isteyenler, döviz almak ya da satmak için sorgulamalar yapanlar Döviz satın almak ya da bozdurmak isteyenler vatandaşlar güncel Dolar, Euro ve Sterlin fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki 24 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan alıcı buluyor? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Dolar fiyatı ne kadar?

    Dolar fiyatı ne kadar? 24 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorlarından sıkça yapılıyor. Piyasalarda haftanın ilk günü yaşanırken yatırım amaçlı döviz almak isteyen vatandaşlar tüm illerde güncel olarak satış fiyatı ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki 1 Dolar ne kadar? Güncel fiyatlara bakıldığında düşüş mü yoksa yükseliş mi var?

    24 OCAK PAZARTESİ DOLAR, EURO, STERLİN FİYATLARI

    DOLAR NE KADAR?

    Alış: 13,4498

    Satış: 13,4608

    EURO NE KADAR?

    Alış: 15,3334

    Satış: 15,3598

        STERLİN NE KADAR?

        Alış: 18,3462

        Satış: 18,3743

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,04 puan azalarak 2.011,16 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksi, güne 6,16 puan ve yüzde 0,31 kayıpla 2.008,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.986,53, en yüksek 2.021,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 2.011,16 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,63 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 2.222,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti BBVA, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Memura-emekliye zam farkı
        Haberler Ekonomi Dolar fiyatı ne kadar? 24 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan alıcı buluyor?
            SON DAKİKA