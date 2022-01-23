Dolar fiyatı ne kadar? 24 Ocak Dolar fiyatı bugün kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin fiyatları alış satış kaç liradan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorlarından sıkça yapılıyor. Piyasalarda haftanın ilk günü yaşanırken yatırım amaçlı döviz almak isteyen vatandaşlar tüm illerde güncel olarak satış fiyatı ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki 1 Dolar ne kadar? Güncel fiyatlara bakıldığında düşüş mü yoksa yükseliş mi var?