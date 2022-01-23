Balık fiyatları düştü mü? Hamsinin kilosu ne kadar oldu? Güncel balık fiyatları: İstavrit, uskumru, mezgit, çinekop, lüfer...

Balık fiyatları düştü mü? Hamsinin kilosu ne kadar? soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kar bereketiyle geldi! Güncel balık fiyatları merak ediliyor. Balık almak isteyen vatandaşlar günlerdir balık fiyatlarının pahalılığından muzdaripti. Fırtına nedeniyle balık fiyatları tırmanıştaydı. Ancak kar yağışı balık fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Vatandaşlar balık fiyatlarının düşüp düşmediğini araştırıyor. Peki, hamsinin kilosu ne kadar oldu? İşte güncel balık fiyatları: İstavrit, uskumru, mezgit...
BALIK FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
Yaklaşık 20 gündür fırtına nedeniyle gemiler denize açılamıyordu. Dolayısıyla da balık fiyatları tavan yapmıştı. Karın yağması ile birlikte de avlanmaya çıkan balıkçılar vatandaşların yüzünü güldürdü. Balık fiyatları düştü.
HAMSİNİN KİLOSU NE KADAR OLDU?
Hamsi 50 liradan 25 liraya kadar düştü. Karın bereketiyle geldiğini söyleyen Kenan Balcı, '' Kış demek, balığın en lezzetli olduğu dönem demektir'' diyerek herkesin bol bol balık yemesini tavsiye etti. Kenan Balcı, '' Yaklaşık 20 gündür fırtınadan gemilerimiz balığa açılamamıştı, Hamsi 50 TL'ye çıkmıştı. Kar bereketiyle geldi, hamsi 50 liradan 25 liraya düştü.
Denizin durgunluğu sebebiyle gemilerimiz hamsi tutmaya başladı. Halkımız da bol bol hamsi almaya devam ediyor. Zaten kış demek, balığın lezzetli mevsimi demektir. Sadece hamsi değil, bu mevsimde bütün balıklar lezzetlidir çünkü deri ve etin arasında yağ oluşur, bu yüzden balık lezzetlenir'' dedi.
GÜNCEL BALIK FİYATLARI
Geçtiğimiz günlere göre Gürcistan'dan hamsi gelmeye başladığı için hamsinin çoğaldığını söyleyen balıkçı Muharrem Şahin, balık piyasalarında bugün itibari ile durumun iyi olduğunu, vatandaşın bu sezon bol bol balık yiyeceğini anlattı. Şahin, "Geçen hafta balık yoktu, cumadan itibaren balık bollaştı. Hamsinin dışında barbun, mezgit de çoğalmaya başladı.
Tekrar lüfer, istavrit ve uskumru çıkmaya başladı bol bol. Bakalım rabbim bu günlerde bir bolluk verdi. Sezonun bitmesine iki buçuk ay var bu iki buçuk ay içerisinde bol balık yiyecek vatandaş. Hamsi 30 lira, istavrit 30 lira, uskumru 30 lira, mezgit 30 lira iri olan mezgitler ise 50 lira, barbun da aynı şekilde 50 lira" dedi.