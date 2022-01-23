2022 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Tütün ikramiyesi ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. SGK tarafından yapılan sosyal yardımlardan biri de tütün ikramiyesidir. Bu ödemelerden şehit yakınları ve gaziler olmak üzere 40 bin üzerinde vatandaş yararlanıyor. Bu sene ne zaman yatacağı ve tütün ikramiyesinin ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? İşte detaylar!