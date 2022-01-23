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    • Ekonomi
    • 24.01.2022 15:31
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    • 24.01.2022 15:32
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    2022 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

    2022 tütün ödemeleri hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. SGK tarafından ödenen tütün ikramiylerinin ne zaman yatacağı hakkında aramalar hız kazandı. 2021 yılında tütün ikramiyeleri ocak ayının son haftası ödenmeye başlanmıştı. Peki, tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? işte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2022?

    Tütün ikramiyesi ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. SGK tarafından yapılan sosyal yardımlardan biri de tütün ikramiyesidir. Bu ödemelerden şehit yakınları ve gaziler olmak üzere 40 bin üzerinde vatandaş yararlanıyor. Bu sene ne zaman yatacağı ve tütün ikramiyesinin ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? İşte detaylar!

    2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Tütün ikramiyesinin ne zaman ödeneceği henüz belli değil. 2021 yılında tütün ikramiyeleri ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk günlerinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı.

    2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)

    Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)

        1. Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 69,44 lira ödenirken 2022'de 9 bin 386,60 lira ödenecek

        2. Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 025,90 lira ödenirken 2022'de 8bin 447,90 lira ödenecek

        3. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 879,54 lira ödenirken 2022'de 7bin 274,61 lira ödenecek

        4. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 686,81 lira ödenirken 2022'de 6 bin 570,62 lira ödenecek

        5. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 184,65 lira ödenirken 2022'de 5 bin 866,62 lira ödenecek

        6. Derece Gaziye 2021 yılında 3 bin 682,49 lira ödenirken 2022'de 5 bin 162,63 lira ödenecek
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        Haberler Ekonomi 2022 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
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