2022 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? Tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Tütün ikramiyesi ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. SGK tarafından yapılan sosyal yardımlardan biri de tütün ikramiyesidir. Bu ödemelerden şehit yakınları ve gaziler olmak üzere 40 bin üzerinde vatandaş yararlanıyor. Bu sene ne zaman yatacağı ve tütün ikramiyesinin ne kadar olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 SGK tütün yardımı ödemeleri kaç TL, kimler alacak? İşte detaylar!
2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tütün ikramiyesinin ne zaman ödeneceği henüz belli değil. 2021 yılında tütün ikramiyeleri ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk günlerinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı.
2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR?
Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)
Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)