40 bin gence iş kapısı (Ekonomi haberleri)

KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Faruk Kahvecioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nda şu ana kadar 40 bin istihdam taahhüdüne ulaştıklarını bildirdi. Her bir yeni istihdam için 100 bin lira destek sağlanacağını, faizsiz bu desteğin geri ödemesinin 24 ay sonra başlayacağını belirten Kahvecioğlu, "Destek 4'er aylık dönemlerle 6 taksitte geri ödenecek. 2021 yılındaki ortalama istihdam sayınızın üzerine bir istihdam açmanız gerekiyor. İstihdam şartı ne kadar çabuk yerine getirilirse, destek o kadar çabuk ödenecek. Dolayısıyla bu süreçte ne kadar hızlı davranırsanız o kadar önemli. Çünkü kaynak kısıtlı. Hedefimiz 80 bine yakın yeni istihdam açmak. 40 bine yakın başvuruya ulaştık. Şubat ayı içinde bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

KAR YAĞDI BALIK FİYATI DÜŞTÜ

Son günlerde denizlerdeki olumsuz hava şartları nedeniyle balık fiyatları artmıştı. Ülke genelinde başlayan kar yağışlarının etkisiyle durgunlaşan denizlerde, balıkçılar avlanmaya başladı. Denize açılan balıkçılar ağlarını geri çektiklerinde bollukla karşılaştı. Yaşanan bu durum çok geçmeden balık fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz günlerde fiyatı 50 TL'ye kadar çıkan hamsinin tezgahlardaki fiyatı 25 TL'ye kadar geriledi.

KARTTA LİMİT ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat'tan itibaren 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi. BDDK'nın yazısında Kovid- 19 salgınının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı. 250 liraya çıkarılan temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021'de 350 TL olduğu aktarılan yazıda, 1 Şubatta 500 TL'ye çıkartıldığı bildirildi.

YATIRIMIN YENİ GÖZDESİ ANTALYA

Ağırladığı yabancı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, konut satışı ve yatırım konusunda da yabancıların gözdesi oluyor. Kent, yabancılara konut satışı ve yabancı ortaklı yatırımlar noktasında da ülke genelinde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Antalya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, "Antalya'da satılan toplam konutun yüzde 18,50'si yabancılar tarafından alıcı buluyor. Geçen yıl satışı yapılan 66 bin 691 konutun 12 bin 384'ü yabancıya satıldı. Konut yatırımında en çok alıcı ise Ruslar ve Almanlar" dedi.

İSTİHDAM DOSTU BÜYÜME

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomik sistem kapsamında bölgesel kalkınma modeline geçileceğini, hangi bölge hangi yatırıma uygunsa (gıda, tarım, teknoloji gibi) onun destekleneceğini, mega endüstri bölgeleri kuracaklarını ve elektrikli araç endüstrilerine katkıda bulunacaklarını bildirdi. Ankara'da milletvekilleriyle İstanbul'da ise ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelen Bakan Nebati, kur korumalı hesapların 184 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Nebati, "Ekonomide dengeli bir büyüme ile cari açık sorununu çözmeyi hedefliyoruz. İstihdam dostu büyüme hedefimiz var. İşgücüne katılım oranını mutlaka arttıracağız" dedi. Enflasyonun Ocak ayında yüksek çıkmasını beklediklerini söyleyen Nebati, "Ama ilerleyen aylarda düşmeye başlayacak ve bunun alım gücüne yansımasını göreceğiz" diye konuştu.

ÜRETİM HAREKETİ BAŞLADI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'tan fazla noktada 15 milyar liranın üzerinde yatırımı kapsayan "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi"ni başlattı. MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu girişim ile bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. Adana, Afyon, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Tokat, Kırşehir, Kayseri, Konya ve Hatay gibi 40'tan fazla noktada gerçekleştirilen yatırımların ihracat odaklı üretim mekanizmasını desteklemesi öngörülüyor.

N11'E VERİ SIZDIRMA CEZASI

E-Ticaret sitesi n11.com'da yüzlerce kullanıcısının kişisel bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği ortaya çıkması üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 165 bin liralık idari para cezası uygulandı.

KVKK tarafından yapılan soruşturma sonunda söz konusu ihlal sonrasında 832 kullanıcının e-posta adreslerinin ele geçirilerek veri ihlali gerçekleştiği, bu durumdan şirketin sorumluluğu bulunduğu ve ihlalin önüne geçemedikleri anlatıldı. KVKK olaya ilişkin düzenlediği raporda her ne kadar şirketin söz konusu e-posta adreslerinin kendi siteleri üzerinden ele geçirilmediğini iddia etse de kişisel bilgilere erişim sağlandığını hatta kullanıcılara ait 'Hesabım', 'Sepetim', 'Favorilerim' ve 'Son Baktıklarım' gibi başlıklara erişebildiklerini belirtti. KVKK söz konusu ihlal sonrası şirketin güvenlik sağlayamadığını ve 832 kişinin siber saldırıdan etkilendiğini tespit etti.

Atakan IRMAK