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    • Ekonomi
    • 22.01.2022 15:59
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    • 22.01.2022 15:59
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    Pitbull coin ve Binance BNB coin neden düşüyor? Pitbull PIT coin ve Binance BNB coin yorumları!

    Kripto para piyasalarında özellikle son günlerde adeta bir çöküş yaşanıyor. Bu kapsamda coinlerde yatırımı bulunanlar uzmanların ya da diğer kişilerin yaptığı yorumları büyük bir heyecanla okuyor. Piyasanın en büyük birimlerinden olan Bitcoin fiyatı hafta boyunca 40-45 bin dolar bandında yatay hareketini iki gündür art arda satış yönüne çevirirken, 35 bin doların altı test etmeye başladı. Peki, Pitbull coin ve Binance BNB coin neden düşüyor? İşte Pitbull coin ve Binance BNB coin yorumları!

    Pitbull coin ve Binance BNB coin neden düşüyor?

    Kripto para piyasalarında peş peşe yaşanan düşüşlerin hemen sonrasında gözler Altcoinlerdeki son duruma çevrildi. Bitcoin özellikle son saatlerde 35 bin dolar seviyelerini test ederken gözler Pitbull coin ve Binance BNB coine çevrildi. Peki, Pitbull coin ve Binance BNB coin neden düşüyor? Pitbull PIT coin ve Binance BNB coin yorumları nelerdir? İşte son durum...

    PİTBULL COİN VE BİNANCE BNB COİNDE SON DURUM

    Pitbull coin saat 15.45 itibariyle yüzde 18.23 düşüşle ₺0.00000001188 seviyelerinden işlem görüyor. Binance coin yüzde 14,48 düşüşle 369,82 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

    Bitcoin fiyatı hafta boyunca 40-45 bin dolar bandında yatay hareketini iki gündür art arda satış yönüne çevirirken, 35 bin doların altı test ediliyor.

    Son 24 saatte yüzde 8.52 düşerek 35 bin 496 dolara kadar inen Bitcoin fiyatı, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken tüm zamanların rekorunu kırdığı Kasım 2021'deki 68 bin 680 dolarlık seviyesine göre ise yüzde 48.3 aşağıda.

        İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para olan Ethereum da yüzde 14 düşüşle 2 bin 474 dolara indi. Bitcoin performansını takip etme eğiliminde olan kripto para birimi odaklı hisse senetleri de düştü. Kripto para borsası Coinbase hisseleri. yüzde 13, yazılım sektöründe milyarlarca dolarlık bitcoin yatırımı olan MicroStrategy yüzde 18 değer kaybetti.

        Analistler, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto para fiyatlamasındaki düşüş Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinin düşüşüne paralel gerçekleştiğini belirtiyor. Ay boyunca kripto paralar ve teknoloji hisseleri birlikte düşmeyi sürdürdü.

        Nasdaq bu hafta yüzde 7.6 gerilerken, S&P 500 ise üst üste üçüncü hafta aşağı yönlü hareket ederek yüzde 5.7 aşağıda.

        KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

        Kaiko Araştırma Direktörü Clara Medalia, "Kripto paralar artık tek başlarına hareket eden birer varlık sınıfı değil, küresel politikalara reaksiyon veriyor" ifadelerini kullanırken merkez bankalarının likidite musluklarını kısmasıyla birlikte kripto varlıkların daha volatil hale gelmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.

            ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını azaltıp bilançosunu daraltacağı ve faizleri yukarı çekmesi beklenirken ABD 10 yıllıkların faizi yüzde 1.9'un üzerine tırmandı.

            Kripto paraların düşüşündeki bir diğer neden ise merkez bankalarının kripto paralara yönelik düzenleme adımları oldu. Fed, konuyla ilgili bir rapor yayımlarken Rus Merkez Bankası ise kripto paraların kullanımı ve madenciliğinin tamamen yasaklamasını önerdi.
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            Haberler Ekonomi Pitbull coin ve Binance BNB coin neden düşüyor? Pitbull PIT coin ve Binance BNB coin yorumları!
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