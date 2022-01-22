Pitbull coin ve Binance BNB coin neden düşüyor? Pitbull PIT coin ve Binance BNB coin yorumları!

Bitcoin fiyatı hafta boyunca 40-45 bin dolar bandında yatay hareketini iki gündür art arda satış yönüne çevirirken, 35 bin doların altı test ediliyor.

Son 24 saatte yüzde 8.52 düşerek 35 bin 496 dolara kadar inen Bitcoin fiyatı, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken tüm zamanların rekorunu kırdığı Kasım 2021'deki 68 bin 680 dolarlık seviyesine göre ise yüzde 48.3 aşağıda.