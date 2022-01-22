Kripto para piyasalarında peş peşe yaşanan düşüşlerin hemen sonrasında gözler Altcoinlerdeki son duruma çevrildi. Bitcoin özellikle son saatlerde 35 bin dolar seviyelerini test ederken gözler Pitbull coin ve Binance BNB coine çevrildi. Peki, Pitbull coin ve Binance BNB coin neden düşüyor? Pitbull PIT coin ve Binance BNB coin yorumları nelerdir? İşte son durum...
PİTBULL COİN VE BİNANCE BNB COİNDE SON DURUM
Pitbull coin saat 15.45 itibariyle yüzde 18.23 düşüşle ₺0.00000001188 seviyelerinden işlem görüyor. Binance coin yüzde 14,48 düşüşle 369,82 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Bitcoin fiyatı hafta boyunca 40-45 bin dolar bandında yatay hareketini iki gündür art arda satış yönüne çevirirken, 35 bin doların altı test ediliyor.
Son 24 saatte yüzde 8.52 düşerek 35 bin 496 dolara kadar inen Bitcoin fiyatı, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerilerken tüm zamanların rekorunu kırdığı Kasım 2021'deki 68 bin 680 dolarlık seviyesine göre ise yüzde 48.3 aşağıda.