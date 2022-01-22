Kimse bilmiyor araştırmıyor! Bankadan kredi çeken milyonlar dikkat! Ödediğiniz parayı faiziyle geri alabilirsiniz

AVUKAT: BANKALAR KEYFİ DAVRANIYOR

Ailenin avukatı, Hürriyet'e mahkemenin örnek bir karar verdiğini ifade ederek, "Bu karar ile hayat sigortası yapmış olan ancak hayat sigortasını uzatmak için müşterisine bildirim yapmayan banka sorumlu tutulmuş ve kredi borcundan geride kalan mirasçıların sorumlu olmadığına karar verilmiştir. Birçok kişi bankaların bu keyfi uygulaması sebebiyle zarar görmekte. Bu sebeple hayat sigortası yaptırmış olanların daha sonra bu sigortanın süresini kontrol etmeleri ve uzatma yapılmadıysa uzatmaları gerekmektedir" diye konuştu.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ NEDİR?

4077 sayılı tüketici korunması kanunu üzerinden, bu kanunun uygulanması ile meydana çıkan her türlü uyuşmazlığı bakan mahkeme tüketici mahkemesidir. Genellikle haksız ticari uygulamalar, haksız kazanç ve tüketici mağduriyeti gibi çoğu hal üzerinden bu mahkeme lüzumlu neticeler amacıyla sorumludur. Tüketici mahkemelerinin yargı etrafı ise, Hakimler ve Savcılar Kurulu doğrultusundan belirlenir. Böylece satıcı ve tüketici üzerinden meydana çıkabilecek hatalar karşısında, mağduriyetin giderilmesi amacıyla tüketici mahkemesi ön plana çıkar.

KAYNAK: Hürriyet