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    • Ekonomi
    • 22.01.2022 09:49
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    • 22.01.2022 09:49
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    Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı: 1 Şubat'ta sonra 500 lira

    Son dakika haberi! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

    AA
    Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit yükseldi

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.


    KOVİD-19 VURGUSU


    BDDK'nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

        7 MAYIS 2021'DE 350 TL'YE YÜKSELTİLMİŞTİ


        Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021'de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

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        Haberler Ekonomi Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı: 1 Şubat'ta sonra 500 lira
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