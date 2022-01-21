Trendyol Şubat indirimi ne zaman, saat kaçta 2022? 14 Şubat Trendyol'da hangi markalar indirime girecek, kaç gün sürecek?

Trendyol Şubat indirimi merakla bekleniyor. Ocak ayının sonlarına geldik. İndirimden alışveriş yapmak isteyen kadınlar ve erkekler Trendyol'un kampanyalarını yakından takip ediyor. Kış aylarında olduğumuz şu günlerde kazak, bot gibi ürünlerin fiyatları fazlasıyla pahalı bulunuyor. Markalar indirime girdiğinde vatandaşlar yarı fiyatına bile ürün alabilecek. Peki Trendyol Şubat indirimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Trendyol'da hangi markalar indirime girecek, kaç gün sürecek? İşte yanıtları...
TRENDYOL ŞUBAT İNDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nefesler tutuldu. Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı online alışveriş sitelerinin Şubat indirimleri bekleniyor.
Trendyol Şubat indirimi olacak mı, ne zaman olacak henüz bilinmiyor. Trendyol tarafından bir kapmanya duyurusu yapıldığında haberimiz güncellenecektir.
2022 TRENDYOL'DA HANGİ MARKALAR İNDİRİME GİRECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Geçtiğimiz yıl Trendyol'un 2-3-4 Şubat'ta düzenlediği mega indirimlerde birçok farklı kategoriden çeşitli ürünler alışveriş tutkunlarının beğenisine sunulmuştu.
Trendyol'un daha önceki indirim günlerinde olduğu gibi Şubat indirimlerinde de birbirinden farklı üründe indirim bekleniyor.
Bu ürünler, teknolojiden kıyafete, kozmetikten, oyuna, beyaz eşyadan temizlik ürünlerine kadar birden çok kategoride mevcut olabilir.