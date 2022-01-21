Trendyol Şubat indirimi ne zaman, saat kaçta 2022? 14 Şubat Trendyol'da hangi markalar indirime girecek, kaç gün sürecek?

Trendyol Şubat indirimi merakla bekleniyor. Ocak ayının sonlarına geldik. İndirimden alışveriş yapmak isteyen kadınlar ve erkekler Trendyol'un kampanyalarını yakından takip ediyor. Kış aylarında olduğumuz şu günlerde kazak, bot gibi ürünlerin fiyatları fazlasıyla pahalı bulunuyor. Markalar indirime girdiğinde vatandaşlar yarı fiyatına bile ürün alabilecek. Peki Trendyol Şubat indirimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Trendyol'da hangi markalar indirime girecek, kaç gün sürecek? İşte yanıtları...