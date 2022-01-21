Tarihi düşüş zarar üstüne zarar ettirdi! Kripto Para piyasalarında deprem! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba ve altcoinler ne kadar?

KRİPTO PARA PİYASASINDA TARİHİ DÜŞÜŞ!

Bitcoin 38 bin dolara kadar geriledi. Düşüşte olan bir diğer kripto parası da Ethereum. Yüzde 11 düşüş yaşayan Ethereum 2810 şuan dolardan işlem görüyor. İşte kripto para piyasasında son durum...

UKRAYNA KRİZİ Mİ TETİKLİYOR?

ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkiliyor. Ukrayna'nın olası Rus işgalinde ABD'nin sert tavır alacağı belirtilirken Rusya ekonomisini çökertmek için uygulamaların devreye gireceği de senaryolar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Ukrayna'nın yanında duran AB ve ABD'ye karşı, Rusya'nın da Çin'i arkasına alabileceği beklentiler arasında yer alıyor. Bu da herhangi bir işgal anında küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceği riskini ortaya çıkarıyor.