Başkan Erdoğan talimatı verdi: Çiftçiye ‘gübreyi kullan sonra öde’ kolaylığı!

Asgari ücret, emekli zamları ile dar gelirli kesimlerin rahatlamasını sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarım sektörü için de düğmeye bastı.
AK Partili milletvekilleri seçim bölgelerinde yaptıkları inceleme ve temaslarda çiftçilerin özellikle gübre fiyatları nedeniyle kış ekimlerini yapmadıklarını, bunun da tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini tespit etti.
Gübre ve mazotun yanında hayvan yemleri ile ilgili de belli destekler yapılması gerektiği belirtildi. Gübre desteğinin yapılamaması halinde çiftçinin ilkbaharda da ekim yapmaması ya da tarlasına gübre atamamasının olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dile getirdiler.