Başkan Erdoğan talimatı verdi: Çiftçiye ‘gübreyi kullan sonra öde’ kolaylığı!





GİRDİLER DÜŞECEK

Bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında girdilerin düşürülmesi, çiftçinin baharda ekim yapıp gübre atabilmesi için alternatifler hazırlandı. Sabah'ta yer alan habere göre, bunlar arasında bazı desteklerin yanı sıra çiftçiye gübrenin sağlanması, ödemesini ürünü kaldırdıktan sonra yapması da bulunuyor.

TARIMSAL ÜRETİM İYİ DURUMDA

Son 10 yılın ortalamasına göre düşük olsa da geçen yıla oranla yağışlarda yüzde 30'luk bir artış var. Yapılan hesaplara göre anormal bir değişiklik olmazsa ciddi bir kuraklık yaşanmayacak. Çiftçiye gerekli desteklerin verilmesi ile birlikte tarım ürünlerinde de sıkıntı olmayacak.