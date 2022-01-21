AGİ kalkınca net ücretten kesinti oluyor mu 2022? Netten maaş alanlarda AGİ kesintisi yapılacak mı?

2022 asgari ücretin ne kadar olacağını milyonlarca kişi beklemiş, Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti. 2022 asgari üctet bilindiği üzere 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücretin yanı sıra AGİ'de de değişiklik yaşandı. Buna kapsamda, vergilerin kalkması ile birlikte AGİ uygulanmayacak. Tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Aynı zamanda vergi istisnasıyla maaşlarda 300 lira artış sağlandı. Bu gelişmelerin ardından, netten maaş alanlarda AGİ kaynaklı kesinti yapılabilir mi? Sorusu gündeme geldi. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Bu yıl için asgari ücret yüzde 50.50 zamla net 4 bin 253 liraya, brüt de 5 bin 4 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücret zammıyla birlikte vergi istisnası da devreye alınmıştı. 1 Ocak 2022 itibarıyla medeni durumuna bakılmaksızın hiç bir çalışanın asgari ücrete (brüt 5 bin 4 lira) kadar olan kazancından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmıyor. Söz konusu düzenlemeyle Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalkarken, vergi istisnasıyla maaşlarda yaklaşık 300 lira artış sağlanmıştı.
YAPILAN YANLIŞ, HUKUKA AYKIRI
Ancak bazı işyerlerinde net ücretle çalışanlardan AGİ kadar tutar kesilirken, vergi muafiyeti kaynaklı artışın maaşlara yansıtılmadığı belirtiliyor. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e de soruldu. İş Kanunu'nun 62'nci maddesine göre AGİ kesintisinin yapılamayacağına dikkat çeken Bilgin, "Kanunlar 'ücretler geriye gidemez' diyor. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. İşveren böyle bir kesinti yapamaz. Hukuka aykırı. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık" dedi.