Kripto para son dakika yorumları... Bitcoin neden düştü? Bitcoin, Ethereum, Altcoinler ne oldu? Dogecoin, Shiba Inu...

Kripto paralar çakılıyor. Son dakika haberine göre düşüşe geçen kripto paralarda kayıplar yüzde 10'u geçti. Bitcoin, Ethereum, ve Altcoinlerde büyük düşüşler meydana geldi. Milyonlarca kişinin gündeminde Bitcoin neden düştü? Bitcoin, Ethereum Altcoinler ne ne oldu soruları yer alıyor. Yatırımını kripto paralara yapanlar düşüşün ne nedenini araştırıyor. İşte son dakika Kripto para yorumları...
BİTCOİN, ETHEREUM, ALTCOİNLER NE OLDU, NEDEN DÜŞTÜ?
Bitcoin 38 bin dolara, Ethereum da 2800 dolara düştü. Altcoinlerde de büyük düşüşler meydana geldi. Ayı piyasasından bir türlü kurtulamayan kripto paralar 2022 yılında büyük kayıplar yaşadı. 2021 yılının Ekim ayında Boğa piyasasına giren ve tarihi rekorlar kıran kripto paralar Kasım ayında zirveleri görmüştü. Geçtiğimiz kasım ayından sonra ayı piyasasına giren, lider kripto para biriminin dominansı sürekli düşmeye başladı. Peki neden?
ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda gerilemeye neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine düştü.
UKRAYNA KRİZİ...
ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkiliyor. Ukrayna'nın olası Rus işgalinde ABD'nin sert tavır alacağı belirtilirken Rusya ekonomisini çökertmek için uygulamaların devreye gireceği de senaryolar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Ukrayna'nın yanında duran AB ve ABD'ye karşı, Rusya'nın da Çin'i arkasına alabileceği beklentiler arasında yer alıyor. Bu da herhangi bir işgal anında küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceği riskini ortaya çıkarıyor.
Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırım hamlesinin yakın zamanda gelecek olması ihtimali de piyasalarda satış dalgası yarattı.
Jeopolitik sorunlardan beslenen yatırım aracı Altın ise ons bazında 2 ayın zirvesinde seyretmesi de kripto paralardan kaçışı tetikledi.