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    • Ekonomi
    • 22.01.2022 12:56
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    • 22.01.2022 12:56
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    Kripto para son dakika yorumları... Bitcoin neden düştü? Bitcoin, Ethereum, Altcoinler ne oldu? Dogecoin, Shiba Inu...

    2022 yılında kripto paralarda büyük kayıp yaşandı. Vatandaşlar düşüşün nedenlerini ve yorumlarını merak ediyor. Düşüşün sebebi olarak ABD borsalarına dikkat çekiliyor. Bunun yanı sıra diğer bir çok etken de tek tek açıklandı. Yorumlar peş peşe gelmeye başladı. Kripto Para piyasaları altı üst oldu. Bitcoin neden düştü? Bitcoin, Ethereum Altcoinler ne oldu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. İşte son dakika Kripto para yorumları...

    Kripto para son dakika yorumları... Bitcoin neden düştü?

    Kripto paralar çakılıyor. Son dakika haberine göre düşüşe geçen kripto paralarda kayıplar yüzde 10'u geçti. Bitcoin, Ethereum, ve Altcoinlerde büyük düşüşler meydana geldi. Milyonlarca kişinin gündeminde Bitcoin neden düştü? Bitcoin, Ethereum Altcoinler ne ne oldu soruları yer alıyor. Yatırımını kripto paralara yapanlar düşüşün ne nedenini araştırıyor. İşte son dakika Kripto para yorumları...

    BİTCOİN, ETHEREUM, ALTCOİNLER NE OLDU, NEDEN DÜŞTÜ?

    Bitcoin 38 bin dolara, Ethereum da 2800 dolara düştü. Altcoinlerde de büyük düşüşler meydana geldi. Ayı piyasasından bir türlü kurtulamayan kripto paralar 2022 yılında büyük kayıplar yaşadı. 2021 yılının Ekim ayında Boğa piyasasına giren ve tarihi rekorlar kıran kripto paralar Kasım ayında zirveleri görmüştü. Geçtiğimiz kasım ayından sonra ayı piyasasına giren, lider kripto para biriminin dominansı sürekli düşmeye başladı. Peki neden?

    ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda gerilemeye neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine düştü.

    UKRAYNA KRİZİ...

    ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkiliyor. Ukrayna'nın olası Rus işgalinde ABD'nin sert tavır alacağı belirtilirken Rusya ekonomisini çökertmek için uygulamaların devreye gireceği de senaryolar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Ukrayna'nın yanında duran AB ve ABD'ye karşı, Rusya'nın da Çin'i arkasına alabileceği beklentiler arasında yer alıyor. Bu da herhangi bir işgal anında küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceği riskini ortaya çıkarıyor.

    Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırım hamlesinin yakın zamanda gelecek olması ihtimali de piyasalarda satış dalgası yarattı.

    Jeopolitik sorunlardan beslenen yatırım aracı Altın ise ons bazında 2 ayın zirvesinde seyretmesi de kripto paralardan kaçışı tetikledi.

        BITCOIN NE OLDU?

        Lider kripto para birimi Bitcoin Kasım ayında gördüğü 69 bin dolardan 38 bin dolara düştü. Sürekli düşüş trendinde olan Bitcoin'in dominansı yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor. Ayı piyasasındaki Bitcoin güne 42 bin 713 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 38 bin 315 dolar, en yüksek de 42 bin 713 dolar seviyesini gördü. Saat 10:35 itibarıyla Bitcoin yüzde 10'a yakın kayıpla 38 bin 815 dolar seviyesinde işlem görüyor.

        ETHEREUM NE KADAR DÜŞTÜ?

        Ethereum ise büyük kayıp yaşayan diğer kripto para birimi oldu. Güne 3195 dolardan başlayan Ethereum gün içinde en düşük 2810 dolar, en yüksek de 3196 doları gördü. Saat 10:35 itibarıyla Ethereum yüzde 11 oranında düşüşle 2857 dolardan işlem görüyor.

        ALTCOINLERDE SON DURUM NE?

        Popüler altcoinlerden Dogecoin yüzde 9 oranında düşüşle 0.1505 dolar, Shiba Inu yüzde 9 oranında kayıpla 0.00002556 dolar seviyesinde işlem görüyor.

        En çok düşenler arasında altcoinler ilk sıralarda yer alıyor. SCRT yüzde 20 oranında düşüşle 7.17 dolar, POND yüzde 19 oranında düşüşle 0.055 dolar, DUSK yüzde 18 oranında düşüşle 0.70 dolar, QI yüzde 18 oranında düşüşle 0.07 dolardan alıcı buluyor.

        EN ÇOK YÜKSELENLER...

        En çok yükselenler listesine baktığımızda LOKA adlı coin yüzde 1284 oranında primle 2.21 dolar, KNC yüzde 6.54 oranında yükselişle 1.64 dolar, PERP yüzde 5.50 oranında yükselişle 9.20 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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