Kripto para son dakika yorumları... Bitcoin neden düştü? Bitcoin, Ethereum, Altcoinler ne oldu? Dogecoin, Shiba Inu...

BİTCOİN, ETHEREUM, ALTCOİNLER NE OLDU, NEDEN DÜŞTÜ?

Bitcoin 38 bin dolara, Ethereum da 2800 dolara düştü. Altcoinlerde de büyük düşüşler meydana geldi. Ayı piyasasından bir türlü kurtulamayan kripto paralar 2022 yılında büyük kayıplar yaşadı. 2021 yılının Ekim ayında Boğa piyasasına giren ve tarihi rekorlar kıran kripto paralar Kasım ayında zirveleri görmüştü. Geçtiğimiz kasım ayından sonra ayı piyasasına giren, lider kripto para biriminin dominansı sürekli düşmeye başladı. Peki neden?

ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda gerilemeye neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine düştü.