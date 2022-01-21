O parayı PTT'den alın! SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor! 12 bin 454 TL para alma ve başvuru şartları nedir?

Hem bayanın iş piyasasında kalabilmesi hem de genç nüfus oranının korunabilmesi amacıyla çalışan yeni annelere devlet, detaylı isimler altında destek veriyor. Bu destekler gebelik anından itibaren başlıyor, bebek doğduktan sonra da belli yaşlara kadar devam ediyor. 2021 senesinde 8 bin 903 lira olan en düşük doğum parası, 1 Ocak itibarıyla 12 bin 454 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emzirme ödeneği de zamlı yatıyor.