O parayı PTT'den alın! SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor! 12 bin 454 TL para alma ve başvuru şartları nedir?

Hem bayanın iş piyasasında kalabilmesi hem de genç nüfus oranının korunabilmesi amacıyla çalışan yeni annelere devlet, detaylı isimler altında destek veriyor. Bu destekler gebelik anından itibaren başlıyor, bebek doğduktan sonra da belli yaşlara kadar devam ediyor. 2021 senesinde 8 bin 903 lira olan en düşük doğum parası, 1 Ocak itibarıyla 12 bin 454 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emzirme ödeneği de zamlı yatıyor.
ARANAN ŞARTLAR
Ancak yeni annenin doğum parasını alabilmesi amacıyla birtakım şartları taşıması gerekiyor. Bunlar şöyle:
Doğumdan evvelki 1 sene içerisinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan evvel işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.
Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor boyunca yani 112 gün içersinde işyerinde çalışmamak şart.
Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri doğrultusundan yapılıyor.
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BAŞKA NELER VAR?
GEBELİK VE LOHUSALIK
Dar gelirli gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırmaları amacıyla aylık 45 lira karşılıksız destek sağlanıyor. Gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetki sahibi hastanelerde sağlayan vatandaşlara, bir defaya mahsus 100 lira ödeniyor. Lohusalık döneminde derli toplu muayenelere gidilmesi halinde, 2 kereye mahsus 45 lira tutarında yardım ödemesi yapılıyor. Bunun amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat yapılabilir.
EMZİRME ÖDENEĞİ
Süt parası (emzirme ödeneği) desteğinden hem SGK'lı hem de Bağkur'lu anneler yararlanabiliyor. Bir kerelik 232 lira olan bu ödenek amacıyla müracaat, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. Bu ödemenin yeni senede 300 liraya yaklaşması bekleniyor.