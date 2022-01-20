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    • Ekonomi
    • 21.01.2022 06:16
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    • 21.01.2022 06:17
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    21 Ocak 2022 altın alış satış fiyatları canlı! Bugün 1 gram altın ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu?

    Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar anlık altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 21 Ocak 2022 haftanın son işlem gününde kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatlarında son durumu sorgulanan konular arasında yer aldı. Dün altın piyasasında, en düşük 782 bin lira, en yüksek ise 800 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalarak 782 bin liradan tamamladı. Yatırımını doğru bir şekilde değerlendirmek isteyenler, "21 Ocak Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın düştü mü, yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 21 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    21 Ocak 2022 altın alış satış fiyatları canlı!

    21 Ocak Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler bugün altın fiyatları ne durumda araştırıyor. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 21 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları!

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 792,79

    Gram altın satış: 792,91

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.288,00

    Çeyrek altın satış: 1.308,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.575,00

    Yarım altın satış: 2.616,00



        ALTIN (ONS) NE KADAR?

        ONS altın alış: 1.840,98 $

        ONS altın satış: 1.841,31 $

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.265,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.344,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 719,89

        22 ayar bilezik satış: 719,89

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        Haberler Ekonomi 21 Ocak 2022 altın alış satış fiyatları canlı! Bugün 1 gram altın ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu?
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