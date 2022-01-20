21 Ocak 2022 altın alış satış fiyatları canlı! Bugün 1 gram altın ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu?

21 Ocak Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler bugün altın fiyatları ne durumda araştırıyor. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 21 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları!