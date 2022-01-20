TL mevduatında tarihi rekor (Ekonomi haberleri)

21 Aralık'ta 1 trilyon 831 milyar lira olan TL mevduat hacmi, 14 Ocak itibarıyla 1 trilyon 987 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. TL mevduat hacminde 24 günde 156 milyar liralık artış oldu. Bu dönemde döviz hesapları ise 5 milyar dolar azalarak 256.6 milyar dolara geriledi. 21 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında bireysel döviz hesaplarında 800 milyon dolarlık, şirketlerin hesaplarında ise 4.2 milyar dolarlık çözülme oldu. 24 Aralık'ta 28.2 milyar TL olan kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarının büyüklüğü, dün itibarıyla 160 milyar liraya çıktı.

ASGARİ ÜCRETLİYE HACİZ YOK

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üye bankalarının kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların, üye bankalar nezdindeki hesaplarına yatan ücreti ve maaşının haczedilmemesi ve teminata alınmaması kararlaştırıldı. TKBB Başkanı İkram Göktaş, "Katılım bankacılığı sosyal finans konusunda yeni adımlar atmaya devam edecektir" dedi.

RUSLAR'I EVLENDİRDİK

Tatil için tercih listelerinin başına Türkiye'yi koyan Ruslar, ülkemizden ev alımına da hız verdi. Geçen yıl Ruslar ülkemizden yaklaşık 5 bin 400 konut satın aldı. Bu, 2020 yılı verilerinden yüzde 75 daha fazla oldu. Artan ilgi, Rusya'da da haber konusu oldu. Rus basınına konuşan Tolerance Gayrimenkul Geliştirme Ajansı Müdürü Sergey Volçenkov, "Artan ilginin en büyük nedeni, Türkiye'nin turizm açısından çekici olması. Ruslar'ın en fazla konut aldığı bölgeler Antalya ve Alanya olurken, Mersin de popülerlik kazanan yerlerden" dedi.

ZAM YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Rekabet Kurulu, zincir marketlere verilen 2.7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararını yayınladı. Market fiyatlarına organize şekilde yapılan zam yazışmaları gün yüzüne çıktı. Yazışmada bir market görevlisinin zam için hazırlık yapıldığını yazarak diğer marketlerin fiyatlarını sorduğu belirlendi. Bir tedarikçi de yazışmalarda zam yapmayan marketleri "Fiyatları neden geri çektiniz" diye uyarıyor. Hazal ATEŞ



YEMEK SİPARİŞİNDE SON DÜRÜM

Eve teslim yemekte trendler belli oldu. Yemeksepeti verilerine göre, geçen yıl en çok sipariş verilen lezzetler arasında başı Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm çekti. Tek seferde en çok sipariş verilen lezzet, 300 adetle çiğ köfte dürüm oldu. Bu dönemde meze siparişleri 4.5, kahve siparişleri 2.5, dondurma siparişleri ise 2 kat arttı. Kahvaltı mutfağında ise yüzde 73'lük sipariş artışı yaşandı. En yüksek sepet tutarı 6 bin 250 liraya ulaşırken, en çok sipariş veren kullanıcı yıl içinde 2 bin 47 kez Yemeksepeti'ni tercih etti. Yemeksepeti Banabi ile en çok tercih edilen market ürünleri arasında simit, çikolata ve soda yer aldı. 2021'de hayata geçen Yemeksepeti Mahalle aracılığıyla ise yerli esnaf en çok havuç, muz ve kıyma siparişleri aldı.



TRENDYOL'DAN HALKA ARZ PLANI

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, platform üzerinden satılan ürünleri Avrupa ve Ortadoğu'da müşterinin kapısına kadar götürmek istediklerini, bu amaçla yurt dışında bazı noktalarda ayrıştırma merkezleri ve depolar kurmayı hedeflediklerini söyledi. 2023 yılında e-ihracat hacmi hedefini 1 milyar dolar olarak belirlediklerini anlatan Çetin, "Önümüzdeki 5 sene 5 milyar dolarlık hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım düşünüyoruz" diye konuştu. Halka arz planları bulunduğunu da aktaran Çetin, şöyle devam etti: "İkili halka arz olabileceğini düşünebiliriz. İkinci yer Londra mı olur, New York mu olur, o günkü duruma bakarız."



BAE İLE 5 MILYAR DOLARLIK SWAP

Türkıye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında ikili swap anlaşması imzalandı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İşlemin büyüklüğü dolar bazında yaklaşık 5 milyar dolar oldu. İki ülke arasında finansal işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl geçerli olacak. BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanan anlaşma, karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.