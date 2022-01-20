Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolarda son durum

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrasında dolar/TL 13,35 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 15,25 düzeyinde değerleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14 olarak sabit tuttu. Faiz indirim oranı bir puan ile ekonomist beklentilerine paralel gerçekleşti.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.



Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen uzmanlar, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.046,05 puana yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,97 puan değer kazanarak 2.046,05 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.