Merkez bankası faiz kararı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar ne olur 2022? 21 Ocak Cuma Dolar fiyatı ne kadar?

Faiz sabit kalırsa dolar ne olur 2022? Merkez bankası faiz kararı ne oldu? Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde Merkez Bankası faiz kararı araştırılıyor. Yurt içi piyasaları yakından etkileyen bu kararın ne yönde değiştiği merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını son dakika açıklamasının ardından Dolar ve Euro fiyatlarının ne kadardan satışa sunulduğu da araştırılanlar arasında yer aldı. Peki 21 Ocak Cuma Dolar fiyatı ne kadar? İşte yanıtı…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14 olarak sabit tuttu. Faiz indirim oranı bir puan ile ekonomist beklentilerine paralel gerçekleşti.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.
Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen uzmanlar, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.
20 OCAK DOLAR FİYATI NE KADAR?
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrasında dolar/TL 13,35 seviyelerinde seyrediyor.
Euro/TL ise 15,25 düzeyinde değerleniyor.
Dolar alış fiyatı 13,2966 satış fiyatı 13,3193
Euro alış fiyatı 15,1032 satış fiyatı 15,1232
Sterlin alış fiyatı 18,1667 satış fiyatı 18,2578