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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 13:52
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    • 20.01.2022 14:02
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    Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın yükseldi mi, düştü mü? 20 Ocak 2022 faiz kararı ile çeyrek, gram altın kaç TL oldu?

    Merkez Bankası faiz kararı sonrası gözler altın ve döviz kuru fiyatlarına çevrildi. Piyasalar Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz oranlarına odaklanmıştı. Ons altın fiyatı Fed baskısı altında 25 Ocak’a kilitlenirken, gram altın ise Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı. Altın gram fiyatı için iki önemli noktayı paylaşan İslam Memiş kritik seviyelere ilişkin yatırımcıya tüyo verdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın yükseldi mi, düştü mü? 20 Ocak 2022 faiz kararı ile çeyrek, gram altın kaç TL oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi...

    takvim.com.tr
    Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın yükseldi mi, düştü mü?

    Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandıktan sonra gerek Kapalı Çarşı'da gerek döviz kurlarında hareketlilik yaşanmaya başlanıyor. Bu kapsamda yatırımcılar altın ve dolarda son durumu araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın yükseldi mi, düştü mü? 20 Ocak 2022 faiz kararı ile çeyrek, gram altın kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum...

    FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yaptığı toplantının sonunda yılın ilk faiz kararı açıkladı.

    SON TOPLANTIDA FAİZ YÜZDE 14'E ÇEKİLMİŞTİ

    2021'in yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine indirilmişti.

    20 OCAK 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE ALTIN NE KADAR OLDU?

    Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere banka yetkililerinin faiz artırım patikasına dair verdiği şahin mesajların, ülkede son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileriyle desteklenmesi sonrası, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentileri güçlendi.

    Enflasyon endişeleri 10 yıllık ABD devlet tahvili getirileri 1,86'yı görerek iki yılın zirvesine çıktı. Dolar endeksi ise yükselişe geçti. Altın fiyatları artan dolar ve Hazine getirileri, yatırımcıların para politikasının yakında sıkılaşacağına ve Omikron varyantının küresel büyümeye yarattığı risklere odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izliyor.

    Analistler Fed'in politikalarının riskleri her geçen gün artırdığını ifade ederken, ons altında 1790-1830 bant aralıklarının 25 Ocak'taki faiz toplantısına kadar geçerliliğini koruduğunu belirttiler.

        "ONS ALTIN İLK ÇEYREKTE DÜŞEBİLİR"

        Yılın ilk çeyreğinde ons altın fiyatları için baskılanma ve düşüş öngördüğünü ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "1790 dolar altındaki kapanışlar önce 1765 ve devamında 1725 dolar seviyesini işaret ediyor. Ama yılın ilk çeyreği ile alakalı öngördüğüm bu düşüşler orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı verecektir. Enflasyon ile alalı beklentiler fiyatlanmamışken ve 6 aydır baskılanan ons altını konuşuyoruz. Bu yüzden mutlaka yukarı yönlü tepkiler de verecektir. Ons altında sadece ABD belirleyici olmayacak. Jeopolitik riskler de ons altın üzerinde sürpriz gelişmelere neden olabilir. Ama orta ve uzun vadede hızlı yükselme bekliyorum.

        GRAM ALTINDA KIRILMA TARİHİ

        Gram altın fiyatındaki kritik seviyeleri de açıklayan İslam Memiş, "Ons altındaki düşüş gram altındaki düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Çünkü dolar kurunda bir miktar toparlanma gördük. Gram altın 800 lira sınırını zorlamaya devam ediyor. Gram altın fiyatında takip ettiğim bant aralığı aşağıda 780, yukarıda da 820 lira. Perşembe günü saat 14.00'da Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra bir kırılma bekliyorum. Bu kırılma ile birlikte faiz kararı hangi yönde gelirse altının gram fiyatı o yöne kırılacak. Merkez Bankası faiz indirimini devam ettirirse dolardan güç toplayan gram altın yeniden 820 lira seviyesini yukarı yönlü kırabilir. Ancak pas geçmesi durumunda da 750, devamında 720 lira seviyelerinin görülme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum." ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın yükseldi mi, düştü mü? 20 Ocak 2022 faiz kararı ile çeyrek, gram altın kaç TL oldu?
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