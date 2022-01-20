Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandıktan sonra gerek Kapalı Çarşı'da gerek döviz kurlarında hareketlilik yaşanmaya başlanıyor. Bu kapsamda yatırımcılar altın ve dolarda son durumu araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın yükseldi mi, düştü mü? 20 Ocak 2022 faiz kararı ile çeyrek, gram altın kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum...
FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yaptığı toplantının sonunda yılın ilk faiz kararı açıkladı.
SON TOPLANTIDA FAİZ YÜZDE 14'E ÇEKİLMİŞTİ
2021'in yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine indirilmişti.
20 OCAK 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE ALTIN NE KADAR OLDU?
Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere banka yetkililerinin faiz artırım patikasına dair verdiği şahin mesajların, ülkede son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileriyle desteklenmesi sonrası, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentileri güçlendi.
Enflasyon endişeleri 10 yıllık ABD devlet tahvili getirileri 1,86'yı görerek iki yılın zirvesine çıktı. Dolar endeksi ise yükselişe geçti. Altın fiyatları artan dolar ve Hazine getirileri, yatırımcıların para politikasının yakında sıkılaşacağına ve Omikron varyantının küresel büyümeye yarattığı risklere odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izliyor.
Analistler Fed'in politikalarının riskleri her geçen gün artırdığını ifade ederken, ons altında 1790-1830 bant aralıklarının 25 Ocak'taki faiz toplantısına kadar geçerliliğini koruduğunu belirttiler.