Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın yükseldi mi, düştü mü? 20 Ocak 2022 faiz kararı ile çeyrek, gram altın kaç TL oldu?

"ONS ALTIN İLK ÇEYREKTE DÜŞEBİLİR"

Yılın ilk çeyreğinde ons altın fiyatları için baskılanma ve düşüş öngördüğünü ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "1790 dolar altındaki kapanışlar önce 1765 ve devamında 1725 dolar seviyesini işaret ediyor. Ama yılın ilk çeyreği ile alakalı öngördüğüm bu düşüşler orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı verecektir. Enflasyon ile alalı beklentiler fiyatlanmamışken ve 6 aydır baskılanan ons altını konuşuyoruz. Bu yüzden mutlaka yukarı yönlü tepkiler de verecektir. Ons altında sadece ABD belirleyici olmayacak. Jeopolitik riskler de ons altın üzerinde sürpriz gelişmelere neden olabilir. Ama orta ve uzun vadede hızlı yükselme bekliyorum.