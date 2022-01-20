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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 13:39
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    • 20.01.2022 13:39
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    Son dakika: Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı TL Mevduat hamlesi! Zorunluluk kaldırıldı

    Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'ye dönüşüm hesaplarında tasarruf sahiplerinin hesaplarının olduğu bankadan başka bir bankaya transfer edebilmesine olanak sağladığı ifade edildi.

    Kur Korumalı TL Mevduat hamlesi! Zorunluluk kaldırıldı

    TL teşvik paketine yönelik atılan adımlara bir yenisi eklendi.

    Bloomberg HT'nin haberine göre; döviz ve altından kur korumalı vadeli TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırıldı.

    ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri ile altın hesaplarında bulunan tutarlarını; mevcut hesapların bulunduğu banka dışında bir bankaya transfer eden ya da söz konusu hesaplardan efektif olarak çekip hesap açmak istediği bankaya yatırdığına dair tevsik edici belgeye sahip gerçek veya tüzel kişilerin söz konusu uygulamalardan faydalanabilecek.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı TL Mevduat hamlesi! Zorunluluk kaldırıldı
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