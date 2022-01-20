20 Ocak 2022 konut kredisi faizleri düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Ziraat, Halkbank, Vakıf...

Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararının ardından bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Konut kredisi faizleri indi mi? Kasım ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?
Henüz kredi faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. Bankalardan açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!
GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022
Garanti Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 2.382,94 TL taksitle ve % 2,21 faiz oranı ile 285.955,43 TL.
Garanti Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 4.697,31 TL taksitle ve %2,17 faiz oranı ile 563.675,32 TL.
Garanti Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 7.045,96 TL taksitle ve %2,17 faiz oranı ile 845.515,66 TL.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022
Ziraat Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 1.695,13 TL.
Ziraat Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 3.390,26 TL.
Ziraat Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 5.085,38 TL.