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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 13:17
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    • 20.01.2022 13:17
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    20 Ocak 2022 konut kredisi faizleri düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Ziraat, Halkbank, Vakıf...

    Kredi faiz oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası faiz kararının arkasından vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmadığı merak ediliyor. Özellikle kamu bankaları arasında olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından konut kredilerinde indirim yapılacak mı sorusu akıllara geldi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi? 20 Ocak 2022 konut kredisi faizleri indi mi? Kasım ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    20 Ocak 2022 konut kredisi faizleri düştü mü?

    Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararının ardından bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Konut kredisi faizleri indi mi? Kasım ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

    Henüz kredi faiz oranlarında değişiklik yapılmadı. Bankalardan açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

    GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

    Garanti Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 2.382,94 TL taksitle ve % 2,21 faiz oranı ile 285.955,43 TL.

    Garanti Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 4.697,31 TL taksitle ve %2,17 faiz oranı ile 563.675,32 TL.

    Garanti Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 7.045,96 TL taksitle ve %2,17 faiz oranı ile 845.515,66 TL.

    ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

    Ziraat Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 1.695,13 TL.

    Ziraat Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 3.390,26 TL.

    Ziraat Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 5.085,38 TL.

        HALK BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

        Halk Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 1.628,08 taksitle.

        Halk Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 3.256,16 TL taksitle.

        Halk Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 4.884,24 TL taksitle

        QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

        QNB Finansbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 2.521,69 TL taksitle ve %2,37 faiz oranı ile 302.605,24 TL.

        QNB Finansbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 4.906,30 TL taksitle ve %2,42 faiz oranı ile 883.126,11 TL.

        QNB Finansbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 7.359,45 TL taksitle ve %2,42 faiz oranı ile 1.324.687,90 TL.

        AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

        Akbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 2.365,78 TL.

        Akbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 4.731,56 TL

        Akbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 7.097,34 TL.

        VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

        Vakıfbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 1.642,88 TL taksitle ve %1,29 faiz oranı ile 197.142,80 TL.

        Vakıfbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 1.642,88 TL taksitle ve %1,29 faiz oranı ile 197.142,80 TL.
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