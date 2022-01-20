20 Ocak 2022 konut kredisi faizleri düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Ziraat, Halkbank, Vakıf...

QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022



QNB Finansbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 2.521,69 TL taksitle ve %2,37 faiz oranı ile 302.605,24 TL.



QNB Finansbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 4.906,30 TL taksitle ve %2,42 faiz oranı ile 883.126,11 TL.



QNB Finansbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 7.359,45 TL taksitle ve %2,42 faiz oranı ile 1.324.687,90 TL.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022



Akbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 2.365,78 TL.



Akbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 4.731,56 TL



Akbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 7.097,34 TL.