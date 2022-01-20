Merkez Bankası BAE'den sonra Azerbaycan ile de swap anlaşması imzalayacak

Görüşmeler o tarihten sonra da devam ederken Merkez Bankası, Birkeşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile yaklaşık 5 milyar dolar büyüklüğünde bir swap anlaşması imzalandığını açıkladı. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacı taşıyan anlaşmanın süresi üç yıl olarak belirlendi.