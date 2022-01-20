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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 15:57
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    • 20.01.2022 15:57
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    Merkez Bankası BAE'den sonra Azerbaycan ile de swap anlaşması imzalayacak

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası'ndan sonra Azerbaycan Merkez Bankası ile de ikili para takası (swap) anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Son aşamaya geldiği belirtilen anlaşmanın, bir milyar euro büyüklüğünde olması bekleniyor. Başkan Erdoğan, 3 ülkeyle swap anlaşması görüşmeleri yürütüldüğünü, 2 ülkeyle imza aşamasına gelindiğini açıklamıştı.

    Yeni swap anlaşması yolda

    Merkez Bankası'nın, bir süredir devam eden swap yani "ikili para takası" anlaşması görüşmelerinde sona yaklaşıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık'ta ekonomi basını ve akademisyenlerle yaptığı toplantıda, 3 ülkeyle swap anlaşması görüşmeleri yürütüldüğünü, 2 ülkeyle imza aşamasına gelindiğini açıklamıştı.

    Görüşmeler o tarihten sonra da devam ederken Merkez Bankası, Birkeşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile yaklaşık 5 milyar dolar büyüklüğünde bir swap anlaşması imzalandığını açıkladı. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacı taşıyan anlaşmanın süresi üç yıl olarak belirlendi.

    Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşması resmi olarak açıklanırken, Azerbaycan ile görüşmelerde de sona gelindiği belirtildi.


        Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan ile ikili para takası anlaşması da yakın zamanda açıklanacak. Azerbaycan ile anlaşmanın büyüklüğünün bir milyar euro civarında olacağı ifade ediliyor.

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