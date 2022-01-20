Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 20 Ocak 2022 dolar düşecek mi, yükselecek mi? Uzman yorumları...

Türkiye Cumhuriyet Bankası Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün duyuruldu. Alınan karar sonrasında dolar, euro ve altın fiyatlarında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası son durum...
MERKEZ BANKASI, POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 14'TE SABİT TUTTU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.
Duyuruda, salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtildi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi Memiş şunları söyledi:
- Yılın ilk çeyreğinde kısa vadeli düşüş öngörüyorum. FED'in açıklamaları önemli olacaktır. Düşüş trendi ile alakalı orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı verecektir.
-Sadece FED'e odaklanan ons altın karşımızda olmayacaktır. Yatırımcılar jeopolitik riskleri de yavaş yavaş satın almalı.