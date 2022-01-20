Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 20 Ocak 2022 dolar düşecek mi, yükselecek mi? Uzman yorumları...

"HIZLI YÜKSELME İHTİMALİ VAR"

-2022 yılının ilk çeyreğinde kısa vadeli geri çekilme orta ve uzun vadeye baktığımız zaten hızlı yükselme ihtimali olan ons altın olduğunu söylemek isterim.

-Gram altın 800 lira sınırını zorlamaya devam ediyor. Perşembe günü Merkez'in kararı sonrası kırılma bekliyorum. Faiz kararı hangi yönde gelirse altının gram fiyatı o yöne kırılacak.

-Gram altın TL fiyatı Kabine toplantısı sonrası dolar TL kuru nedeniyle de dalgalanabilir. Kritik destek seviyeleri Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşanacaktır.