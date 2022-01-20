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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 17:05
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    • 20.01.2022 17:05
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    Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 20 Ocak 2022 dolar düşecek mi, yükselecek mi? Uzman yorumları...

    Bugün Türkiye Cumhuriyet Bankası Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıkladı. TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın fiyatlarında nasıl gelişmeler yaşandığı piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 20 Ocak 2022 dolar düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzman yorumları...

    Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?

    Türkiye Cumhuriyet Bankası Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün duyuruldu. Alınan karar sonrasında dolar, euro ve altın fiyatlarında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası son durum...

    MERKEZ BANKASI, POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 14'TE SABİT TUTTU

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

    TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

    Duyuruda, salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtildi.

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi Memiş şunları söyledi:

    - Yılın ilk çeyreğinde kısa vadeli düşüş öngörüyorum. FED'in açıklamaları önemli olacaktır. Düşüş trendi ile alakalı orta ve uzun vade için yatırımcısına alım fırsatı verecektir.

    -Sadece FED'e odaklanan ons altın karşımızda olmayacaktır. Yatırımcılar jeopolitik riskleri de yavaş yavaş satın almalı.

        "HIZLI YÜKSELME İHTİMALİ VAR"

        -2022 yılının ilk çeyreğinde kısa vadeli geri çekilme orta ve uzun vadeye baktığımız zaten hızlı yükselme ihtimali olan ons altın olduğunu söylemek isterim.

        -Gram altın 800 lira sınırını zorlamaya devam ediyor. Perşembe günü Merkez'in kararı sonrası kırılma bekliyorum. Faiz kararı hangi yönde gelirse altının gram fiyatı o yöne kırılacak.

        -Gram altın TL fiyatı Kabine toplantısı sonrası dolar TL kuru nedeniyle de dalgalanabilir. Kritik destek seviyeleri Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşanacaktır.

        "ACELE ETMEYİN"

        -Gram altın yatırımcısı önceki düşüşlerde yüzde 50 pozisyon yapan, yüzde 770-780 aralığında 25 alım yapanların diğer yüzde 25 için acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını görerek yeni pozisyon almak için karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
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        Haberler Ekonomi Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 20 Ocak 2022 dolar düşecek mi, yükselecek mi? Uzman yorumları...
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