Faiz sabit kalırsa dolar ne olur 2022? Merkez bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ocak Perşembe Dolar fiyatı ne kadar?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14 olarak sabit tuttu. Faiz indirim oranı bir puan ile ekonomist beklentilerine paralel gerçekleşti.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.



Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen uzmanlar, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.

20 OCAK DOLAR FİYATI NE KADAR?

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrasında dolar/TL 13,35 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 15,25 düzeyinde değerleniyor.

Dolar alış fiyatı 13,2966 satış fiyatı 13,3193

Euro alış fiyatı 15,1032 satış fiyatı 15,1232

Sterlin alış fiyatı 18,1667 satış fiyatı 18,2578