Memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca vatandaş ek zam hakkında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Milyonları ilgilendiren emekli ve memur ek zam yasa teklifi, Meclis'te kabul edildi. Peki, Ek zam yasalaştı mı? 2.5 ek zam hesaplara ne zaman yatacak? Ocak ayı memur ve emekli ek zam ödeme günü ne zaman 2022? İşte detaylar!
EK ZAM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emeklilerinin maaşlarını, Bireysel Emeklilikte devlet katkısına yönelik düzenleme içeren teklif kabul edildi. Teklifle, en az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. Kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor.
Meclis'te kabul edilen memur ve emekli ek zam teklifi sonrası ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz açıklama gelmedi. Ek zamların şubat ayında mı ya da daha önce mi yatırılacağı henüz kesinleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile ödeme tarihlerinin netleşmesi bekleniyor.