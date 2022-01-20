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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 09:27
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    • 20.01.2022 09:27
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    Ek zam yasalaştı mı? 2.5 ek zam hesaplara ne zaman yatacak? Ocak ayı memur ve emekli ek zam ödeme günü ne zaman 2022?

    Ek zam ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Meclis'te değerlendirilen teklifle kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor. En az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. Bu gelişmelerin arkasından arama motorlarında, Yüzde 2.5 zam ne zaman yatacak? Emekliler, memurlar, dul yetim ek zamlar ne zaman hesaplarda olacak? Memur ve emekliye ek zam ne zaman ödenecek? Sorularına yanıt aranıyor. İşte cevanbı!

    takvim.com.tr
    2022 Ocak ayı memur ve emekli ek zam ödeme günü ne zaman?

    Memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca vatandaş ek zam hakkında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Milyonları ilgilendiren emekli ve memur ek zam yasa teklifi, Meclis'te kabul edildi. Peki, Ek zam yasalaştı mı? 2.5 ek zam hesaplara ne zaman yatacak? Ocak ayı memur ve emekli ek zam ödeme günü ne zaman 2022? İşte detaylar!

    EK ZAM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emeklilerinin maaşlarını, Bireysel Emeklilikte devlet katkısına yönelik düzenleme içeren teklif kabul edildi. Teklifle, en az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. Kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor.



    Meclis'te kabul edilen memur ve emekli ek zam teklifi sonrası ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz açıklama gelmedi. Ek zamların şubat ayında mı ya da daha önce mi yatırılacağı henüz kesinleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile ödeme tarihlerinin netleşmesi bekleniyor.

        EK ZAM NEDİR?

        Hürriyet yazarı Noyan Doğan ek zam ile ilgili köşesinde şunları yazdı;

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın üzerine yüzde 2.5'luk daha ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece sözleşmedeki yüzde 5 zammın üzerine yüzde 2.5'luk ek zam ve enflasyon farkından oluşan yüzde 22.47'lik zam eklenince memurların yeni yıl zam oranı yüzde 29.97 oldu. Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile birlikte memurların maaşlarında fazladan 288 liralara varan artışlar olacak. Buna görev aylıklarının da eklenmesiyle memur zammı yüzde 30.5'e kadar çıkacak.

        EK ZAMDAN MEMUR EMEKLİLERİ DE YARARLANACAK MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek zam açıklamasını memurlara yönelik yaptı. Memur emeklilerinin ek zamandan yararlanıp yararlanmayacağı Meclis'e sunulacak torba kanun ile netleşecek. Ek zammın sadece görevdeki memurlara yönelik olması halinde memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 22.47'lik enflasyon farkının eklenmesi ile birlikte ocak ayında maaşlarını yüzde 27.47 zamlı alacaklar. Bu zammın üzerine yüzde 4 ila yüzde 5 üzerinde ek ödeme de eklenecek.
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