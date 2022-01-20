Almanya ÜFE'yi duyurdu! Ülkedeki üretici fiyatları, aralıkta yüzde 24,2 artış ile son 73 yılın rekorunu kırdı

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

ENERJİ FİYATLARI YÜZDE 69 ARTTI

Verilere göre, enerji fiyatları, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 74,3 ve doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 121,9 artış kaydetti.