Almanya ÜFE'yi duyurdu! Ülkedeki üretici fiyatları, aralıkta yüzde 24,2 artış ile son 73 yılın rekorunu kırdı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2021'e ilişkin Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE) verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya'da Sanayi ÜFE, geçen ay kasıma kıyasla yüzde 5, Aralık 2020'ye göre de yüzde 24,2 yükseldi.
Destatis açıklamasında, "Aralık ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artıştı." denildi.
Aralık ayında Sanayi ÜFE, piyasalardaki yıllık yüzde 19,4'lük artış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Sanayi ÜFE, kasım ayında da yüzde 19,2'lik artışla Kasım 1951'den beri en yüksek yıllık artışı kaydetmişti.