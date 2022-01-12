Son dakika: ABD ve Almanya'da enflasyon rekoru! Amerika’da aralık ayı enflasyonu % 7 olarak açıklandı!

60 M2 DAİRENİN KİRASI 900 EURO'YA ÇIKTI

Fiyat artışlarının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Ömer Salman, "Hayat pahalılığı kesinlikle var. Şiddetli bir şekilde var yok diyemeyiz. Özellikle benzin fiyatları geçen seneye oranla çok daha farklı bir noktaya vardı ve daha da yükseleceğini söylüyorlar" dedi. Mutfak masraflarının da arttığını belirten Salman, "Eskiden 50 Euro ile çok sayıda torbayla çıkıyordun, şimdi o kadar torbayla çıkamıyorsun oradan fark ediliyor. Her ürünün fiyatını kontrol edemiyoruz ama sonuçta miktara baktığımız zaman zamlanma var" diye konuştu.