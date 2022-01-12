Son dakika: ABD ve Almanya'da enflasyon rekoru! Amerika’da aralık ayı enflasyonu % 7 olarak açıklandı!

Koronavirüs salgının ardından çok sayıda ülke yüksek enflasyon ile boğuşuyor. Bu ülkelerden biri ise Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya. Aralık ayında enflasyonun yaklaşık son 30 yılın zirvesini gördüğü ülkede toptan fiyat enflasyonu yüzde 16,10'luk artış ile son 50 yıllık dönemin rekorunu kırdı.
AMERİKA'YI ENFLASYON VURDU
ABD'de enflasyon rekor kırmaya devam ediyor. Aralık Ayı enflasyonu yüzde 7 ile 1982 den beri en yüksek seviyede çıktı.
Uzmanlar toptan fiyat enflasyonunda yaşanan artışı 1974'ten bu yana görülmemiş seviye olarak yorumluyor.
Almanya'da enflasyon artışının rekor seviyelere ulaşması ile gıda, ulaşım, akaryakıt, gaz, elektrik ve kiralara yapılan zam haberleri peş peşe gelmeye başladı.