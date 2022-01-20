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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 07:38
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    • 20.01.2022 07:39
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    20 Ocak 2022 Merkez Bankası son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Dolar, altın fiyatları nasıl etkilendi?

    20 Ocak 2022 faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Döviz fiyatları ve banka faiz oranlarını etkileyecek Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor. TCMB aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıyla beraber toplamda 500 baz puan indirime gitmişti. Banka böylelikle, politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmişti. Peki, 20 Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler arttı mı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    20 Ocak 2022 Merkez Bankası son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Dolar, altın fiyatları nasıl etkilendi?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısı aralık ayında gerçekleştirilmişti. Ocak ayı toplantısı için geri sayım başlamışken Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı da araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merakla araştırılan sorunun cevabı...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası faiz kararı 20 Ocak Perşembe günü saat 14:00'de açıklanacak.

    POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 14 SEVİYESİNE ÇEKMİŞTİ

    Bu haftanın en önemli gündem maddesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (Politika Faizi) olacak. TCMB, faiz indirimlerine eylül ayında başlarken; aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıyla beraber toplamda 500 baz puan indirime gitti. Banka böylelikle, politika faizini yüzde 14 seviyesine çekti. Piyasalar önümüzdeki hafta ise, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararını ve sonrasında vereceği mesajları takip edecek.

        MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAYACAĞI KARARLA İLGİLİ BEKLENTİLER

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararınısaat 14.00'de açıklanacak. Piyasaların genel olarak beklentisi, Merkez Bankası'nın bu ayki toplantıda faizi sabit bırakacağı yönünde olurken; bir kısım ekonomistin beklentisi ise, faiz indirimine gidebileceği yönünde bulunuyor.

        SON TOPLANTIDA BU SÖYLEMLER ÖNE ÇIKMIŞTI

        Merkez Bankası'nın 16 Aralık tarihinde açıkladığı kararın ardından yayımlanan politika metninde şu cümleler dikkat çekmişti:

        "Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.
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        Haberler Ekonomi 20 Ocak 2022 Merkez Bankası son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Dolar, altın fiyatları nasıl etkilendi?
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