20 Ocak 2022 Merkez Bankası son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Dolar, altın fiyatları nasıl etkilendi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısı aralık ayında gerçekleştirilmişti. Ocak ayı toplantısı için geri sayım başlamışken Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı da araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merakla araştırılan sorunun cevabı...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 20 Ocak Perşembe günü saat 14:00'de açıklanacak.
POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 14 SEVİYESİNE ÇEKMİŞTİ
Bu haftanın en önemli gündem maddesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (Politika Faizi) olacak. TCMB, faiz indirimlerine eylül ayında başlarken; aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıyla beraber toplamda 500 baz puan indirime gitti. Banka böylelikle, politika faizini yüzde 14 seviyesine çekti. Piyasalar önümüzdeki hafta ise, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararını ve sonrasında vereceği mesajları takip edecek.