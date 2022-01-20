20 Ocak 2022 Merkez Bankası son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Dolar, altın fiyatları nasıl etkilendi?

POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 14 SEVİYESİNE ÇEKMİŞTİ

Bu haftanın en önemli gündem maddesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (Politika Faizi) olacak. TCMB, faiz indirimlerine eylül ayında başlarken; aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıyla beraber toplamda 500 baz puan indirime gitti. Banka böylelikle, politika faizini yüzde 14 seviyesine çekti. Piyasalar önümüzdeki hafta ise, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararını ve sonrasında vereceği mesajları takip edecek.