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    • Ekonomi
    • 19.01.2022 14:59
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    • 19.01.2022 14:59
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    Muhtar maaşlarına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşları ne kadar oldu? Zamlı muhtar maaşları ne zaman yatacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Muhtarlar toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlünün razı olmadığını dile getiren Erdoğan muhtar maaşlarına yeni zam yaptıklarını müjdeledi. Peki Muhtar maaşlarına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşları ne kadar oldu? Zamlı muhtar maaşları ne zaman yatacak?

    Muhtar maaşlarına zam mı geldi?

    Muhtar maaşlarına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşları ne kadar oldu? Zamlı muhtar maaşları ne zaman yatacak? soruları Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı.

    MUHTAR MAAŞLARINA ZAM MI GELDİ?

    Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de gerçekleştirilen Muhtarlar toplantısında yeni bir müjdeyi duyurdu. Buna göre muhtarların maaşlarına zam geldi.

    2022 MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Erdoğan, "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık" dedi. Yeni yılda zamlı muhtar maaşlar 4250 TL oldu.

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    Haberler Ekonomi Muhtar maaşlarına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşları ne kadar oldu? Zamlı muhtar maaşları ne zaman yatacak?
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