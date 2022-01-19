Muhtar maaşlarına zam mı geldi? 2022 Muhtar maaşları ne kadar oldu? Zamlı muhtar maaşları ne zaman yatacak? soruları Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı.

MUHTAR MAAŞLARINA ZAM MI GELDİ?

Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de gerçekleştirilen Muhtarlar toplantısında yeni bir müjdeyi duyurdu. Buna göre muhtarların maaşlarına zam geldi.

2022 MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Erdoğan, "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık" dedi. Yeni yılda zamlı muhtar maaşlar 4250 TL oldu.