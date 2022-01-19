TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Ardıçlı 5.etap başvuru listesi! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KONYA ARDIÇLI 5. ETAP KONUTLARI SAHİPLERİNİ BEKLİYOR!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay girişimleri ile Konya'da TOKİ yapımı başladı.

İlk etabı teslim edilen TOKİ Ardıçlı Konutları'nda inşaatlar devam ediyor. TOKİ Ardıçlı birinci etabı da yakın zamanda teslim edildi. Teslimatlar yapılırken bir yandan da 2,3,4,5 ve 6. etaplarda da inşaatlar sürdü. İlk etapta 1000 kişi konut sahibi oldu.

2. Etapta ise 500'den fazla konutun yapımı devam ederken diğer etaplarda da binlerce konut sahiplerinin olmayı bekliyor.