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    • Ekonomi
    • 19.01.2022 13:09
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    • 19.01.2022 13:10
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    TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Ardıçlı 5.etap başvuru listesi! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı

    Konya'da binlerce kişinin gözü kulağı TOKİ'den gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. TOKİ Konya'da konut yapımına devam ederken bir yandan da çekilişle talihlileri belirleyecek. 5. etap başvuruları zaten alınmıştı. Şimdi kuranın yapılacağı tarih için vatandaşlar bekleyişte. Ardıçlı TOKİ başvuru listesi yayımlandı. Peki TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? İşte Ardıçlı 5 etap başvuru listesi ve kura sonuçları sorgulama ekranı...

    TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022?

    Konya Ardıçlı TOKİ başvuruları tamamlandı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2022 yılında Konya'nın Ardıçlı ilçesinde yapımı devam eden konutlar için geçtiğimiz günlerde başvuru ekranı açmıştı. Bu hafta başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler kura gününe çevrildi. Canlı yayında yapılacak çekiliş ile konutların sahipleri belli olacak. Heyecan dorukta! Peki TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Ardıçlı 5 etap başvuru listesi! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı...

    TOKİ KONYA ARDIÇLI 5. ETAP KONUTLARI SAHİPLERİNİ BEKLİYOR!

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay girişimleri ile Konya'da TOKİ yapımı başladı.

    İlk etabı teslim edilen TOKİ Ardıçlı Konutları'nda inşaatlar devam ediyor. TOKİ Ardıçlı birinci etabı da yakın zamanda teslim edildi. Teslimatlar yapılırken bir yandan da 2,3,4,5 ve 6. etaplarda da inşaatlar sürdü. İlk etapta 1000 kişi konut sahibi oldu.

    2. Etapta ise 500'den fazla konutun yapımı devam ederken diğer etaplarda da binlerce konut sahiplerinin olmayı bekliyor.

    KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2022?

    TOKİ Konya Ardıçlı 5. etap kura çekimi 20 Ocak 2022 tarihinde noter nezaretinde gerçekleştirilecek. Çekiliş tamamlandığında 664 konut sahiplerine teslim edilecek. Çekiliş canlı olarak Youtube ve sosyal medya sayfalarından yayımlanacak.
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        Haberler Ekonomi TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Ardıçlı 5.etap başvuru listesi! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı
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