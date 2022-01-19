BTT coin ne oldu, bittorrent coin neden düştü? Bittorrent coin son dakika: Paribu BTT coin yorumları...

Kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Binlerce kişi tarafından takip edilen birimlerden birisi ise Bittorrent coin oldu. Bittorrent coin son dakika gelişmeleri bu kapsamda takip ediliyor. Özellikle son günlerde başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para biriminde dalgalı bir seyir görülüyor. Peki, BTT coin ne oldu? Bittorrent coin neden düştü? İşte Paribu BTT yorumlarıyla ilgili detaylar...
BİTTORRENT COİN NE KADAR?
1 BTT saat 15.30 itibariyle $0,002777 seviyesinde işlem görüyor.
İşte son yapılan açıklamalar;
Binance 10 Ocak'ta BitTorrent (BTT) Token Değişimi, hakkında yaptığı açıklamada;
Değerli Binance Kullanıcıları,
Binance, BitTorrent (BTT) token değişimi, 1:1.000 yenileme planı ve yeniden adlandırma planını destekleyecektir. Bu değişiklikle ilgili detaylar, aşağıdaki zaman çizelgesinde verilmektedir:
11/01/2022 günü saat 05.00'te (TSİ), Binance BTT/BUSD ve BTT/USDT çiftlerinde çapraz marjin borç alma ve izole marjin borç alma işlemlerini durduracaktır.
14/01/2022 günü saat 05.00'te (TSİ), Binance tüm BTT marjin pozisyonlarını kapatacak, bir otomatik uzlaşma gerçekleştirecek ve tüm bekleyen BTT marjin emirlerini iptal ettikten sonra BTT/BUSD ve BTT/USDT çapraz marjin alım-satım çiftlerinin yanı sıra BTT/BUSD ve BTT/USDT izole marjin alım-satım çiftlerini de listeden kaldıracaktır. Yeniden listeleme için ayrı bir duyuru yapılacaktır.