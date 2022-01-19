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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 08:46
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    • 20.01.2022 08:47
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    BTT coin ne oldu, bittorrent coin neden düştü? Bittorrent coin son dakika: Paribu BTT coin yorumları...

    Bittorrent coin son dakika gelişmeleriyle ilgili yaşanan mercek altına alındı. Kripto para birimindeki son gelişmeleri takip edenler konu hakkında yaşanan gelişmelere odaklandı. Bu bağlamda "Bittorrent coin neden düştü?" sorusunun yanıt da merak ediliyor. Peki, BTT coin ne oldu? İşte Bittorrent coin son dakika gelişmelerine dair merak edilenler...

    Bittorrent coin neden düştü?

    Kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Binlerce kişi tarafından takip edilen birimlerden birisi ise Bittorrent coin oldu. Bittorrent coin son dakika gelişmeleri bu kapsamda takip ediliyor. Özellikle son günlerde başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para biriminde dalgalı bir seyir görülüyor. Peki, BTT coin ne oldu? Bittorrent coin neden düştü? İşte Paribu BTT yorumlarıyla ilgili detaylar...

    BİTTORRENT COİN NE KADAR?

    1 BTT saat 15.30 itibariyle $0,002777 seviyesinde işlem görüyor.

    İşte son yapılan açıklamalar;

    Binance 10 Ocak'ta BitTorrent (BTT) Token Değişimi, hakkında yaptığı açıklamada;

    Değerli Binance Kullanıcıları,
    Binance, BitTorrent (BTT) token değişimi, 1:1.000 yenileme planı ve yeniden adlandırma planını destekleyecektir. Bu değişiklikle ilgili detaylar, aşağıdaki zaman çizelgesinde verilmektedir:
    11/01/2022 günü saat 05.00'te (TSİ), Binance BTT/BUSD ve BTT/USDT çiftlerinde çapraz marjin borç alma ve izole marjin borç alma işlemlerini durduracaktır.
    14/01/2022 günü saat 05.00'te (TSİ), Binance tüm BTT marjin pozisyonlarını kapatacak, bir otomatik uzlaşma gerçekleştirecek ve tüm bekleyen BTT marjin emirlerini iptal ettikten sonra BTT/BUSD ve BTT/USDT çapraz marjin alım-satım çiftlerinin yanı sıra BTT/BUSD ve BTT/USDT izole marjin alım-satım çiftlerini de listeden kaldıracaktır. Yeniden listeleme için ayrı bir duyuru yapılacaktır.

        14/01/2022 günü saat 05.00'te (TSİ), Binance Vadeli İşlemler tüm BTT vadeli işlemler pozisyonlarını kapatacak, bir otomatik uzlaşma gerçekleştirecek ve BTT/USDT vadeli işlem sözleşmesindeki bekleyen tüm emirleri iptal ettikten sonra bu sözleşmeyi listeden kaldıracaktır. Daha fazla bilgi için lütfen Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Listeden Kaldırılması Sürecine bakın. Yeniden listeleme için ayrı bir duyuru yapılacaktır. Aşırı fiyat hareketleri veya fiyat endeksinden aşırı sapma durumunda, Binance Vadeli İşlemlerin maksimum kaldıraç değeri, her bir kademedeki pozisyon değeri ve sürdürme marjini de dahil olmak üzere marjin kademelerini ayarlamak, getiri oranı, prim ve maksimum fonlama oranı da dahil olmak üzere fonlama oranlarını güncellemek, fiyat endeksinin bileşenlerini değiştirmek ve Gösterge Fiyatını güncellemek için Son Fiyat Koruması mekanizmasını kullanmak da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın ek koruyucu önlemler alabileceğini lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen Fiyat Endeksine bakın.

        14/01/2022 günü saat 09.00'da (TSİ), Binance BTT Esnek Birikimlere katılımı durduracak ve Esnek Birikimlere katılım sağlanan tüm BTT'ler otomatik olarak geri alınıp aynı gün kullanıcıların spot cüzdanlarına yatırılacaktır. Askıya alma öncesinde BTT Esnek Birikimlerden gelen ödüller, katılım süresi ve miktarına bağlı olarak hesaplanıp dağıtılacaktır.
        BTT yatırma ve çekme işlemleri, 17/01/2022 günü saat 05.00 (TSİ) itibarıyla askıya alınacaktır. BTT yatırma işlemlerinizin tamamlanabilmesi için belirtilen tarih ve saat öncesinde yeterli zaman bıraktığınızdan lütfen emin olun. Bu süreden sonra yatırılırsa, tokenler hesabınıza geçmeyecektir.

        BİTCOİN 'ÖLÜM HAÇI'YLA KARŞI KARŞIYA

        Kripto para birimleri 2022 yılının ilk ayında satıcılı bir seyir izliyor. Son zamanlarda 40 bin dolar ile 44 bin dolar arasında kararsız seyir izleyen Bitcoin endişe yaratıyor.

        10 Ocak tarihinde kısa süreliğine 40 bin dolar destek seviyesinin altına sarkan Bitcoin, 44 bin doların üzerine çıkarak yükseliş sinyali verse de satıcılı seyirden kurtulamıyor. Bitcoin bugün 42 bin dolar seviyesinin altında hareket ediyor.

            BITCOIN'DE 'ÖLÜM HAÇI' KORKUSU

            Son günlerde satıcılı seyrin sürmesiyle birlikte Bitcoin'in 50 günlük hareketli ortalama fiyatı, 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin'in 'ölüm haçı' oluşturduğu görülüyor.

            'ÖLÜM HAÇI' NEDİR?

            'Ölüm haçı' bir varlığın kısa vadeli hareketli ortalamasının, uzun vadeli hareketli ortalamasının altına düşmesi anlamını taşıyor. Bu durum bazı teknik göstergelerle desteklendiğinde ayı piyasasına girildiğini gösteriyor.

            Ancak bazı yatırımcılar 'ölüm haçı' oluşumunu bir ayı piyasası değil, alım fırsatı olarak görüyor. Düşük fiyattan yapılan bir alım hareketiyle piyasanın yükseleceği öngörülüyor.
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