Ülkemizin tüm bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken gözler okulların yarın tatil olup olmayacağına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, Hatay, Denizli, Bursa'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Hatay, Denizli, Bursa Valiliği açıklaması var mı? İşte son gelişmeler
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.