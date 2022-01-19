Bittorrent coin son dakika: BTT coin ne oldu, bittorrent coin neden düştü? Paribu BTT coin yorumları...

14/01/2022 günü saat 05.00'te (TSİ), Binance Vadeli İşlemler tüm BTT vadeli işlemler pozisyonlarını kapatacak, bir otomatik uzlaşma gerçekleştirecek ve BTT/USDT vadeli işlem sözleşmesindeki bekleyen tüm emirleri iptal ettikten sonra bu sözleşmeyi listeden kaldıracaktır. Daha fazla bilgi için lütfen Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Listeden Kaldırılması Sürecine bakın. Yeniden listeleme için ayrı bir duyuru yapılacaktır. Aşırı fiyat hareketleri veya fiyat endeksinden aşırı sapma durumunda, Binance Vadeli İşlemlerin maksimum kaldıraç değeri, her bir kademedeki pozisyon değeri ve sürdürme marjini de dahil olmak üzere marjin kademelerini ayarlamak, getiri oranı, prim ve maksimum fonlama oranı da dahil olmak üzere fonlama oranlarını güncellemek, fiyat endeksinin bileşenlerini değiştirmek ve Gösterge Fiyatını güncellemek için Son Fiyat Koruması mekanizmasını kullanmak da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın ek koruyucu önlemler alabileceğini lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen Fiyat Endeksine bakın.