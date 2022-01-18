SGK prim desteğinde yeni dönem: 250 ila 1876 lira arasında değişiyor! Hangi işverenler yararlanabilir?







İŞTE YENİ DÖNEME İLİŞKİN DETAYLAR VE HER İŞÇİ İÇİN İŞVERENE VERİLECEK DESTEKLER

İşyerlerinin birinde prim borcu çıkması durumunda borcu olmayan işyerleri de dâhil 5 puanlık indirimden yararlanılamayacak.



BORÇ SORGULAMASI YAPILACAK

Sigorta primlerinde 5 puanlık indirim konusunda yapılan değişiklikler bu yıl uygulamaya giriyor. Mevcut uygulamada işyeri bazında yapılan prim borcu incelemesi işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde yapılacak. SSK'lı olarak çalışanların prime esas kazancı üzerinden yüzde 14 oranında işçi, yüzde 20.5 oranında işveren payı olmak üzere yüzde 34.5 prim kesiliyor. Primini düzenli ödeyen işverenlere destek için 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.



Birden fazla işyeri olan işveren bir şirketinde borcu olsa bile borcu olmayan diğer şirketinde indirim uygulanmaya devam ediyordu. Ocak ayı itibariyle işyeri bazında değil Türkiye genelindeki tüm işyerleri dikkate alınarak sorgulanacak.