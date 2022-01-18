Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.01.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2022 08:01
    ABONE OL

    SGK prim desteğinde yeni dönem: 250 ila 1876 lira arasında değişiyor! Hangi işverenler yararlanabilir?

    Sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5.004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor. Buna göre, 5 puanlık prim indirimi bu yıl işçi başına 250 ila 1.876 lira arasında değişecek.

    İşçi başına 5 puanlık destek!

    İşverenin yükünü hafifleten Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5004 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor. Buna göre 5 puanlık prim indirimi bu yıl işçi başına 250 lira ile 1876 lira arasında değişecek. Ocak dönemine ait prim ve hizmet beyannamesinden itibaren (28 Şubat'a kadar verilecek) geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki işyerleri dikkate alınarak borç sorgusu yapılacak.




    İŞTE YENİ DÖNEME İLİŞKİN DETAYLAR VE HER İŞÇİ İÇİN İŞVERENE VERİLECEK DESTEKLER
    İşyerlerinin birinde prim borcu çıkması durumunda borcu olmayan işyerleri de dâhil 5 puanlık indirimden yararlanılamayacak.

    BORÇ SORGULAMASI YAPILACAK
    Sigorta primlerinde 5 puanlık indirim konusunda yapılan değişiklikler bu yıl uygulamaya giriyor. Mevcut uygulamada işyeri bazında yapılan prim borcu incelemesi işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde yapılacak. SSK'lı olarak çalışanların prime esas kazancı üzerinden yüzde 14 oranında işçi, yüzde 20.5 oranında işveren payı olmak üzere yüzde 34.5 prim kesiliyor. Primini düzenli ödeyen işverenlere destek için 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.

    Birden fazla işyeri olan işveren bir şirketinde borcu olsa bile borcu olmayan diğer şirketinde indirim uygulanmaya devam ediyordu. Ocak ayı itibariyle işyeri bazında değil Türkiye genelindeki tüm işyerleri dikkate alınarak sorgulanacak.



    BORÇ 20 LİRA DA OLSA KOD ALINAMAYACAK
    İşyerinden birinde 20 lira ve üzeri borcu olan hiçbir işyeri için 5510 kodunu (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) seçemeyeceği için prim indirimi alamayacak. Beş puanlık prim indirimi çalışanın brüt ücretine uygulanıyor. Kurum'a olan borçlarını ödeyen, yapılandıran, taksitlerini düzenli ödeyenler ise prim indiriminden yararlanmaya devam edecek.

        ALT İŞVERENLİK DE İNCELENECEK
        Sorgulama şirketler için vergi kimlik numarası, gerçek kişi işverenlerde de kimlik numarası ile yapılacak. Gerçek kişide Bağ-Kur kapsamındaki prim borçları sorgulama konusu olmayacak. Alt işverenlikte de prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Beş puanlık prim indiriminden yararlanan 51 ilde 6 puanlık prim indirimi de uygulanıyor.

        Borcu olanlar bu indirim ve diğer teşviklerden de faydalanamayacak.



        Sabah'ta yer alan habere göre, yasal ödeme süresi geçen prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezasının olup olmadığının tespiti sırasında işverenin SGK'ya kendi adına tescil ettiği tüm işyerlerinde yasal ödeme süresi geçen prim borçları sorgulanacak.



        Ayrıca, gerçekte o işyerinde çalışmayan birini sahte sigortalı gösterip sigortasız çalıştıran işverenler 5 puanlık indirim hakkından yararlanamaz. Türkiye geneli borç durumu sorgulama işlemi SGK Online İş Yeri Bildirge Ekranı vasıtası ile "e Borcu Yoktur Aktivasyonu" seçeneği üzerinden gerçekleştirebilir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
        Haberler Ekonomi SGK prim desteğinde yeni dönem: 250 ila 1876 lira arasında değişiyor! Hangi işverenler yararlanabilir?
            SON DAKİKA