15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri... Zam farkları yattı mı? 2022 maaş farkı her ay ödenecek mi?

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

SGK için emekli maaş sorgulaması şu şekilde; E-devlet emeklilik maaşı sorgulaması yapmak istiyorsanız öncelikle, haberimizin içerisine eklenen linki seçip 4A, 4B veya 4C emeklilik maaşı kategorisinden birini arama butonuna yazıyorsunuz. Çıkan sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız.