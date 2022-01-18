Dolar kurunda son durum: Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi, yükselir mi? Bugün dolar alınır mı, satılır mı?

FED FAİZ KARARI 2022 NE OLUR?

Uzmanlar, FED faiz artışına giderse doların yükselişe geçeceğini altında ise düşüş gözleneceğini belirtiyor. ABD'de enflasyonun yüzde 7 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla FED faiz artırım beklentileri yükseldi. FED'in mart ayından sonra faiz yükseltmesi ön görülürken, faiz artırımı, enflasyon ve bilanço küçültme ile ilgili mesajları FED toplantısının ana gündem maddeleri olacak. Ekonomi uzmanlarına göre 3-4 defa faiz artışı yönünde bir beklenti oluşmuş durumda.