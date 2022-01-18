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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 08:14
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    • 18.01.2022 08:14
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    Dolar kurunda son durum: Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi, yükselir mi? Bugün dolar alınır mı, satılır mı?

    Dolar kurunda son durum merak ediliyor. Dolarda sainlik devam ediyor. Haftanın ikinci gününde doların yükselip yükselmeyeceği araştırma konusu oldu. Doları olanlar, dolar almak isteyenler, yatırımını dolara yapanlar Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi, yükselir mi? Bugün dolar alınır mı, satılır mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika güncel canlı dolar kuru fiyatı...

    Dolar kurunda son durum: Dolar ne kadar oldu?

    FED faiz toplantısı öncesi dolar kurunda son durum yoğun olarak araştırılıyor. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek kritik toplantıdan önce yatırımcılar piyasaları inceliyor. Bu kapsamda Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi, yükselir mi? Bugün dolar alınır mı, satılır mı? soruları gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta 13,10 liraya kadar gerileyen dolar yeniden 13,30 liranın üzerine çıktı. İşte haftanın ikinci gününde dolar kurunda son dakika güncel rakamlar...

    18 OCAK 2022 DOLAR NE KADAR?

    Alış: 13,4498

    Satış: 13,4608

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 13,4553

    18 OCAK 2022 EURO NE KADAR?

    Alış: 15,3334

    Satış: 15,3598

    18 OCAK 2022 STERLİN NE KADAR?

    Alış: 18,3462

    Satış: 18,3743

    FED FAİZ TOPLANTISI 2022 NE ZAMAN?

    FED faiz kararı için küresel piyasalarda tüm gözler FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda. FED 2021'in son toplantısını aralık ayında gerçekleştirmiş, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tutmuştu. 2022 yılının ilk FED toplantısı 25-26 Ocak'ta yapılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

        FED FAİZ KARARI 2022 NE OLUR?

        Uzmanlar, FED faiz artışına giderse doların yükselişe geçeceğini altında ise düşüş gözleneceğini belirtiyor. ABD'de enflasyonun yüzde 7 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla FED faiz artırım beklentileri yükseldi. FED'in mart ayından sonra faiz yükseltmesi ön görülürken, faiz artırımı, enflasyon ve bilanço küçültme ile ilgili mesajları FED toplantısının ana gündem maddeleri olacak. Ekonomi uzmanlarına göre 3-4 defa faiz artışı yönünde bir beklenti oluşmuş durumda.
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        Haberler Ekonomi Dolar kurunda son durum: Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi, yükselir mi? Bugün dolar alınır mı, satılır mı?
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