Dolar kurunda son durum: Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi, yükselir mi? Bugün dolar alınır mı, satılır mı?

FED faiz toplantısı öncesi dolar kurunda son durum yoğun olarak araştırılıyor. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek kritik toplantıdan önce yatırımcılar piyasaları inceliyor. Bu kapsamda Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi, yükselir mi? Bugün dolar alınır mı, satılır mı? soruları gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta 13,10 liraya kadar gerileyen dolar yeniden 13,30 liranın üzerine çıktı. İşte haftanın ikinci gününde dolar kurunda son dakika güncel rakamlar...
18 OCAK 2022 DOLAR NE KADAR?
Alış: 13,4498
Satış: 13,4608
ÖNCEKİ KAPANIŞ 13,4553
18 OCAK 2022 EURO NE KADAR?
Alış: 15,3334
Satış: 15,3598
18 OCAK 2022 STERLİN NE KADAR?
Alış: 18,3462
Satış: 18,3743
FED FAİZ TOPLANTISI 2022 NE ZAMAN?
FED faiz kararı için küresel piyasalarda tüm gözler FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda. FED 2021'in son toplantısını aralık ayında gerçekleştirmiş, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tutmuştu. 2022 yılının ilk FED toplantısı 25-26 Ocak'ta yapılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.