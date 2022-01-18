Otel fiyatlarının artasıyla daha hesaplı kış tatili isteyenler karavanlara yöneldi! 1 gece fiyatına 4 ay tatil





MİLYAR DOLARLIK ALIŞVERİŞ

Google, Londra'da 2011 yılından bu yana kiracısı olduğu binayı 1 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor. Şirket, Covent Garden'daki binayı hibrit çalışmaya uygun şekilde yeniden tasarlayacak. Şu anda 6 bin 400 kişinin çalıştığı ofiste, satın alma ve yenileme operasyonundan sonra 10 bin kişinin çalışacağı açıklandı.

TURKCELL ENERJİSİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

Pandemi ile birlikte, iklim krizi ve sürdürülebilirlik konularında dünya genelinde farkındalığın arttığına dikkat çeken Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, toplumun yüzde 78'inin iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede büyük kurumlara da rol düştüğüne inandığını söyledi. Aksu, Turkcell'in sürdürülebilirlik yaklaşımını ise şöyle özetledi: "Ürettiğimiz teknolojileri doğaya, çevreye ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla tasarlıyor, tüm iş süreçlerimizi insan ve çevre odaklı kurumsal yaklaşımla geliştiriyoruz. İklim değişikliği karşısında, teknolojinin gücünü kullanarak işimizi daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda; 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedeflerine sahibiz." Bu hedef doğrultusunda özellikle iş süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandıklarını, enerji verimliliğini ve tasarrufunu artıracak süreç iyileştirmelerine odaklandıklarını aktaran Aksu, "Sadece yenilenebilir enerji tüketen değil, yenilenebilir enerji de üretebilen bir şirket olmak amacıyla bu alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2021'deki elektrik tüketimimizin tamamını, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladık" diye konuştu.

MİLLİ YAZILIM SEFERBERLİĞİ

Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirdiği Zeka Gücü Projesi'ni hatırlatan Bülent Aksu, "Endüstri 4.0'ın şekillendireceği geleceğe hazırlık için değerli çalışmalarımızdan biri. 42 şehirde hayata geçirdiğimiz 70 Zeka Gücü sınıfı ile öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Yerli ve milli bir yazılım seferberliği ile Atmosware adlı yeni yazılım şirketi kurduklarını belirten Aksu, özel olarak tasarlanan eğitim programlarıyla yazılım alanındaki istihdamı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

BAŞ ROLLS DEĞİŞİYOR

İngiliz lüks araç üretici Rolls-Royce'un 28 milyon dolarlık fiyatıyla 'dünyanın en pahalı otomobili' olan özel yapım aracı Boat Tail'in ikincisi geliyor. Sadece 3 adet üretilecek olan modelin ikincisi önümüzdeki günlerde İtalya'daki Como Gölü kıyısında düzenlenecek olan 2022 Villa d'Este etkinliğinde sergilenecek. Bu araç kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre yeni modeller daha yüksek fiyatlara çıkabilecek. Boat Tail'in ilk versiyonu, Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bırakarak 'en pahalı otomobil' unvanını kazanmıştı. Boat Tail'in ikinci versiyonunun fiyatının da ilk versiyonu geçmesi bekleniyor.

PUANLIK İNDİRİMDE YENİ DÖNEM

İşverenin yükünü hafifleten Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirimde yeni dönem başladı. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (5 bin 4 lira) ile bunun 7.5 katı (37 bin 530) arasında değişiyor. Buna göre 5 puanlık prim indirimi işçi başına 250 lira ile bin 876 lira arasında değişecek. İşyerlerinin birinde prim borcu çıkması durumunda 5 puanlık indirimden yararlanılamayacak. 5 puanlık prim indirimi çalışanın brüt ücretine uygulanıyor. Kurum'a olan borçlarını ödeyen, yapılandıran, taksitlerini düzenli ödeyenler ise prim indiriminden yararlanacak.

Hazal ATEŞ

TÜKETİCİLERE DAHA FAZLA KORUMA

Ev alım satımları ve abonelikler başta olmak üzere tüketiciye daha fazla güvence sağlanması için düğmeye basıldı. TBMM'ye kısa süre içinde gelecek düzenleme ile en çok şikayet edilen konular çözüme kavuşturulacak. Abonelik, tapu, temerrüt gibi konular yasaya girecek.