Kuzey Marmara Otoyolu 1 ayda 10 milyarlık yatırım çekti!





Toplam 501 daireden oluşan proje, 2 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacak. Sapanca'daki turizm yatırımları ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdi. İki otel, 8 butik otel ve toplamda 826 konuttan oluşan 3 gayrımenkul projesi için düğmeye basıldı. Sapanca ve civarı 2021 mayıs ve aralık ayları arasında 3.8 milyarlık yatırım çekti. Kuzey Marmara Otoyolu, İzmit OSB çıkışında yer alan Alikahya OSB ve Asım Kibar OSB de sanayi yatırımlarının gözde merkezi oldu. Bölgelerdeki yatırım talebi yüzde 30 arttı. Türkiye'nin en büyük kalıp üreticilerinden Cemras İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımını 250 milyon liralık tesisle bu bölgeye taşıma kararı aldı. Ans Enerji de 30 milyon TL'lik yatırım için düğmeye bastı. Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası'nın rakamlarına göre, 2'si Akyazı olmak üzere, 1.3 milyarlık beş yeni OSB'nin kurulmasına karar verildi. Oda, son 3 ayda 32 yatırım başvurusu geldiğini de açıkladı.