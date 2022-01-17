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    • Ekonomi
    • 17.01.2022 22:58
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    • 17.01.2022 22:58
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    Türk oyun şirketi 55 milyon dolar destek aldı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan tebrik etti

    Türkiye teknoloji alanında kararlı ilerlemesini sürdürüyor. Özellikle pandemi döneminde yükselişe geçen oyun sektöründe de söz sahibi olmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk oyun şirketi "Spyke Games"in, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını belirterek, "Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." ifadesini kullandı.

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    Türk oyun şirketine 55 milyon dolar destek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk oyun şirketi "Spyke Games"in, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını belirterek, "Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." ifadesini kullandı.

    Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun şirketlerinin geliştirdikleri oyunların milyarlarca insan tarafından oynandığını belirtti.

    Söz konusu sektörün her geçen gün büyümeye devam ettiğini vurgulayan Varank, "Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

    Söz konusu yerli oyun geliştirme şirketi, Griffin Gaming Partners liderliğindeki tohum turda, 55 milyon dolarlık yatırım aldı. 5 genç yatırımcı tarafından İstanbul'da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip.

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    Haberler Ekonomi Türk oyun şirketi 55 milyon dolar destek aldı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan tebrik etti
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