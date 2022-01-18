Merkez Bankası Genel Kurulu 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak! Gündemde avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesi var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak.

Banka hissedarlarına olağanüstü genel kurulun 3 Şubat Perşembe günü 10:30'da yapılacağı duyuruldu.

Duyuruda genel kurulun gündemleri arasında 2021 yılı dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması konuları yer aldı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu analitik bilançosuna göre, bankanın yaklaşık 60 milyar TL kâr yazdığı görülmüştü.

ÖNCEKİ YIL 44 MİLYAR TL'LİK TRANSFER YAPILMIŞTI

TCMB, 2021'de temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi kalemlerini içeren toplamda 44 milyar TL'lik kaynağı Hazine'ye aktardı.

TCMB'nin 2020'de temettü, ihtiyat akçesi ve vergi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktardığı toplam kaynak 55,8 milyar TL olmuştu. 2019'da ise rakam 88,9 milyar TL ile rekor kırmıştı.

Son üç yılda TCMB'nin temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi olarak Hazine'ye aktardığı toplam kaynak yaklaşık 188,8 milyar TL'ye ulaşmıştı.