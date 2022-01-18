19 Ocak ve netleşti! EYT ile ilgili Ak Parti'den flaş açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar kimleri kapsıyor? Bu yıl EYT...



EYT'lilere (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) müjdenin Çalışma Bakanlığı doğrultusundan açıklanacağını ifade eden Akbaşoğlu, "EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile birlikte emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 senesine ait bir kanuni planlama mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor.

EYT yapılanmasında olan kıymetli kardeşlerimiz bu hususta bir yaklaşım sergileyerek daha önceki planlamalara göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha çok çalışarak emekli olma ihtimalini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımmlarını meydana koyuyorlar.