19 Ocak ve netleşti! EYT ile ilgili Ak Parti'den flaş açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar kimleri kapsıyor? Bu yıl EYT...

EYT'lilerle ilgili son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Bu anlamda flaş açıklamalar yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bir televizyon programında EYT konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha evvel 2022 senesinde EYT'nin kesinlikle ele alınacağını ifade eden Akbaşoğlu yeni açıklamasında EYT'lilere müjde verileceğini ifade etti. İşte EYT konusu ile ilgili son dakika açıklaması.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin hali çalışma programımızın içinde yer alıyor. İnşallah 2022 senesi içinde EYT'lilerle alakalı ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla birlikte paylaşacağız." dedi.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR: EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması halini ifade ediyor.
AK PARTİ'DEN SON DAKİKA 2022 EYT MÜJDESİ
EYT'lilere (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) müjdenin Çalışma Bakanlığı doğrultusundan açıklanacağını ifade eden Akbaşoğlu, "EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile birlikte emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 senesine ait bir kanuni planlama mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor.
EYT yapılanmasında olan kıymetli kardeşlerimiz bu hususta bir yaklaşım sergileyerek daha önceki planlamalara göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha çok çalışarak emekli olma ihtimalini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımmlarını meydana koyuyorlar.
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