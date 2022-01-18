Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bankaların kara listesine girmek zorlaşıyor

AK Parti, tüketicilerin sorunlarını çözmek, en çok şikayet ettikleri konuları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan düzenlemeyle, tüketicilerin taksitlerini ödeyemedikleri için temerrüde düşme süreçleri zorlaştırılacak. Ev alım-satımlarında tüketici korunacak. Gayrimenkul alım sözleşmelerinin noterde yapılmasından tatil vaat edilenlere, telefon ve internet aboneliğine kadar birçok değişiklik pakette yer alacak. İşte taslak…
CAYMA HAKKINA KOLAYLIK
Tüketiciler, uzaktan yapılan alışverişlerde (İnternet, telefon yoluyla gibi) 14 gün, kapıdan satışlarda yine 14 gün ve taksitli alışverişlerde ise 7 gün içerisinde, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip. Yeni düzenlemeyle, tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylıklar getiriliyor.
EV ALIMINDA YENİ DÖNEM
Tüketicilerin ev alım süreçleriyle ilgili şikayetlerinin çözümü sağlanacak. Bir dairenin birden fazla kişiye satılması, üstünde haciz olması, oturma izni bulunmaması gibi konulardaki sorunların son bulması sağlanacak. Bu kapsamda satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılacak. Tüketici aldığı daire üzerinde ipotek, haciz var mı, başkasına satılmış mı görebilecek.