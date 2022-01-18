Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bankaların kara listesine girmek zorlaşıyor

AK Parti, tüketicilerin sorunlarını çözmek, en çok şikayet ettikleri konuları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan düzenlemeyle, tüketicilerin taksitlerini ödeyemedikleri için temerrüde düşme süreçleri zorlaştırılacak. Ev alım-satımlarında tüketici korunacak. Gayrimenkul alım sözleşmelerinin noterde yapılmasından tatil vaat edilenlere, telefon ve internet aboneliğine kadar birçok değişiklik pakette yer alacak. İşte taslak…