Emekli Sandığı emekli maaş zammı 2022'de ne kadar oldu? Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022?

Ocak ayı ile birlikte tüm çalışanların ve emeklilerin maaşları yeniden belirlendi. Bu yıl vergisiz asgari ücret ile birlikte emekli ve memurlara da ilave artışlar yapıldı taban maaşlar yükseltildi. Emeklilerin ve memurların yeni maaşları ise hesaplara yatırılmaya başlandı.

Memur emeklileri ay başında maaş aldıkları için onların tüm zam farkları bu ay ödenecek. Memurlar ise 15'inde ilave zam olmadan maaş aldılar. Maaşlarında yüzde 5 toplu sözleşme ve enflasyon farkı yansıtıldı.

2,5 puanlık artış ise sonra yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını dünden itibaren hesaplarında görecek. Burada 2500 TL'lik taban maaş ise yasadan sonra uygulanacak. Ancak tüm artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğundan hak kaybı olmayacak.