4D'li kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2022 Ocak ayı tediye tarihleri: Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi ne kadar oldu?

2022 ilave tediye tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre, kamu işçilerine yapılan ek ödeme tarihleri belli oldu. Bu kapsamda kamu işçilerine 2022'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı bu ay içerisinde verilecek. Kamu işçilerine ödenen ilave tediyeler 52 günlük oluyor. Peki, 4D'li kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi ne kadar oldu 2022? İşte 2022 Ocak ayı tediye tarihleri!
İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2022!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YAPILACAK?
Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.