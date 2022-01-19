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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 08:37
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    • 20.01.2022 08:38
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    4D'li kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2022 Ocak ayı tediye tarihleri: Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi ne kadar oldu?

    Sabah saatlerinden itibaren İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren ilave tediye ödemeleri hakkında Resmi Gazete'de duyuru yayımlandı. Yılın ilk ödemesi 28 Ocak'ta ödenmeye başlanacak. Peki milyonlarca memur vatandaşın yararlandığı ilave tediye ödeme tarihi nedir? İlave tediye ödemeleri kimlere, ne kadar verilir? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    2022 Ocak ayı tediye tarihleri! 4D’li kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman?

    2022 ilave tediye tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre, kamu işçilerine yapılan ek ödeme tarihleri belli oldu. Bu kapsamda kamu işçilerine 2022'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı bu ay içerisinde verilecek. Kamu işçilerine ödenen ilave tediyeler 52 günlük oluyor. Peki, 4D'li kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi ne kadar oldu 2022? İşte 2022 Ocak ayı tediye tarihleri!

    İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2022!

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.

    İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YAPILACAK?

    Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.

        Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.

        İLAVE TEDİYE NEDİR?

        Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
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        Haberler Ekonomi 4D'li kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2022 Ocak ayı tediye tarihleri: Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi ne kadar oldu?
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